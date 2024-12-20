Тренировка для молодости: какие упражнения помогут сохранить энергию и выглядеть лучше

Все мы хотим сохранить молодость как физически, так и психологически. Однако для этого нужно не только правильно питаться, но и активно тренироваться.

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Издание eatthis.com опубликовало несколько простых и эффективных упражнений, которые помогут вам выглядеть младше. Помните, что ключ к успеху – это регулярность и удовлетворение процесса.

Почему важно чувствовать себя моложе?

Исследование в Университетском колледже Лондона показало, что люди, считающие себя моложе, имеют больше шансов на долголетие. Они значительно реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какая лучшая тренировка для молодости?

Тренер Стефания Кситакис подчеркивает, что для достижения желаемого результата важно найти такую тренировку, которую вам подходит и которую вы можете выполнять регулярно. Только тогда, когда тренировка станет частью вашего привычного распорядка, вы сможете ощутить настоящий эффект.

Кситакис советует выбирать ту тренировку, которая лучше всего подходит к вашему образу жизни. Если ваша цель – укрепить мышцы и избавиться от лишних жировых отложений, тренировка ВIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки) – это именно то, что вам нужно. Оно отлично подходит для тех, кто не имеет много свободного времени и хочет получить максимум за минимум времени.

Пример тренировки ВIIT для молодости

Вот один из вариантов ВИТ-тренировки, которая поможет вам выглядеть и чувствовать себя моложе. Выполняйте 3-4 подхода с 30 секундами интенсивного выполнения упражнений и 30 секундами отдыха.

Альпинисты

Начните с позиции "планка". Поднесите правое колено к левому локтю, затем вернитесь в начальную позицию. Повторите на другую сторону. Всегда держите мышцы живота напряженными.

Махи с гирями

Расположите ноги шире плеч и активируйте пресс. Сначала попробуйте выполнить упражнение без гири, чтобы привыкнуть к технике. Затем добавьте легкую гирю. Сфокусируйтесь на движении от бедер, а не на руках. Когда гиря станет легкой, можно добавлять более тяжелые.

Планка с прикосновением к плечам

Выполняйте планку и поочередно поднимайте одну руку к противоположному плечу. Не забывайте держать пресс в напряжении.

Высокие колени

Поднимите колено к животу, держа руки в центре тела. Это упражнение поможет разогреть сердце и ускорить метаболизм.

Это базовая тренировка ВIIT, которую можно настроить под свои индивидуальные цели. "Важно заниматься тем, что вам нравится, чтобы не потерять мотивацию", – подчеркивает Кситакис.

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