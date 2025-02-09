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Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
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Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

Несмотря на естественное уменьшение мышц с возрастом, их можно эффективно наращивать даже после 30 лет. Для предотвращения потери мышечной массы важно сочетать правильное питание с регулярными силовыми тренировками, периодичностью в 2-3 раза в неделю, уделяя особое внимание сложным упражнениям. 

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Наилучшие результаты, независимо от возраста, достигаются благодаря последовательности и правильному подходу к тренировкам. Как правильно тренироваться, чтобы избежать этой проблемы в будущем, сохраняя силу в теле, рассказали в Eat This, Not That.

Румынская становая тяга 

Для наращивания функциональной силы эффективна румынская становая тяга. Это упражнение бывает двух видов: классическая и сумо. Классическая выполняется с узкой стойкой, нагружая ягодицы, подколенные сухожилия и мышцы нижней части спины. В свою очередь сумо, выполняется в широкой стойке с развернутыми бедрами, что дополнительно активирует квадрицепсы и приводящие мышцы. 

Для выполнения этого упражнения возьмите гантели и станьте, расставив ноги на ширину бедер. Слегка согните колени, держите спину ровной, и плавно наклоняйтесь вперед, отводя бедра назад, пока гантели не опустятся чуть ниже колен. Затем вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы бедер и спины. Рекомендовано выполнить 3 подхода по 12 повторений.

Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

Проседания 

Приседания — это эффективное силовое упражнение, которое подключает к работе несколько мышечных групп: ягодицы, квадрицепсы, заднюю часть бедра, сгибатели бедра и икры. Чтобы выполнить упражнение с весом, расставьте ноги на ширину бедер, направляя пальцы вперед. Держа гантели по бокам, согните колени и опустите ягодицы вниз, сохраняя спину ровной, а пресс напряженным. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений.

Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

Жим лежа или жим от груди

Для выполнения этого упражнения, лягте на спину, держа гантели в каждой руке. Если вы на скамейке, спустите ноги вниз, а если на полу — согните колени. Опускайте гантели до уровня груди, удерживая локти под запястьями и медленно поднимайте их обратно. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений.

Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

Жим от плеч

Чтобы предотвратить потерю мышц, завершите тренировку упражнением на плечи. Для этого станьте прямо или сядьте, держа гантели в обеих руках на уровне плеч, ладони вперед. Поднимите гантели над головой, выпрямляя руки, а затем постепенно опустите их обратно до исходной позиции. Выполните 3 подхода по 12 повторений.

Тренировка, которая поможет предотвратить потерю мышечной массы

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская