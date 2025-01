Тренировка на полу, укрепляющая мышцы: 5 упражнений для улучшения тонуса рук

Чтобы избавиться от дряблости рук и подтянуть трицепсы, сосредоточьтесь на силовых упражнениях с разгибанием локтей. Такие упражнения для рук, как отжимания узким хватом, трицепсовые подъёмы таза, обратные отжимания на стуле, планки с удержанием и круговые движения руками эффективно тонизируют мышцы и помогают избежать жировых отложений и обвисшей кожи на руках.

В Eat This, Not That поделились, 5 упражнениями для рук и рекомендациями которые помогут выполнять эту базовую тренировку. Добавьте эти упражнения с собственным весом в дни не силовых тренировок, чтобы усилить результат.

Отжимания

Примите положение планки, держа тело прямым, ноги вместе, а плечи на одной линии с запястьями. Напрягите корпус и ягодицы, опускайтесь до середины амплитуды. Задержитесь в таком положении на 10-20 секунд и повторите упражнение 3-4 раза.

Отжимания на трицепс

Примите позицию планки: плечи над запястьями, а корпус и ягодицы напряжены. На выпрямленных руках поднимитесь в полное отжимание, напрягая трицепсы в верхней точке. Медленно вернитесь в планку, сохраняя контроль и сделайте 3-4 подхода по 5-10 повторений.

Провалы

Сядьте на пол, согнув колени, а руки положите за спиной. Поднимитесь, выпрямляя руки и напрягите трицепсы в верхней точке. Опуститесь обратно в сидячее положение и выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Планка с отжиманием

Займите положение планки на предплечьях, напрягая корпус и ягодицы. Поднимитесь одной рукой, а затем другой, и вернитесь в исходную позицию, меняя руку в следующем повторении. Выполните 3-4 подхода по 5-8 раз на каждую руку.

Пиковое отжимание

Примите положение для отжиманий, держа ладони на ширине плеч, а ноги вместе. Двигайтесь ногами к рукам, поднимая ягодицы вверх. Далее, вернитесь в исходное положение, сгибая руки, напрягая трицепсы и плечи. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

