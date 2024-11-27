Четыре упражнения на полу, которые нужно делать мужчинам. Видео
Если вы ищете быструю и эффективную тренировку, попробуйте упражнения на полу с собственным весом. Их можно выполнять прямо у себя дома, укрепляя мышцы, улучшая гибкость и выносливость.
Эти движения являются отличной альтернативой тренажерам, которые не требуют от вас специального оборудования. Какие именно упражнения достойны вашего внимания и как их выполнять, чтобы поддержать физическую форму тела, рассказали в Eat This, Not That.
Сворачивание
Лягте на спину, вытянув ноги и держа руки прямыми. Глубоко вдохните, а на выдохе медленно поднимите верхнюю часть тела, потянувшись руками к ногам. Контролируемо вернитесь в исходную позицию и выполните 4-8 повторов.
Искривление позвоночника
Сядьте прямо, вытянув ноги на ширине бедер. Пальцы должны быть направлены к телу, а руки подняты ладонями вниз. Поверните туловище вправо и трижды выполните глубокие обороты, удерживая ноги стабильными. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с левой стороны. Всего выполните 3-6 повторов.
Опускание, сгибание и подъем ног
Лежа на спине, поднимите ноги, образовав угол 90 градусов. Далее опустите их под углом 45 градусов, а затем верните в исходное положение. Сделайте 8-10 повторений.
Отжимания
Займите позу высокой доски, удерживая прямую линию от головы до ног. Трижды разогните руки в локтях и выполните 3 подхода по 3 повторения.
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