Тренировка, сжигающая жир на бедрах: преимущества подъемов по лестнице
Чтобы улучшить форму бедер, сочетайте силовые тренировки для нижней части тела с кондиционирующими упражнениями с собственным весом. Они способствуют развитию выносливости, силы и активности во время выполнения упражнений и во время повседневной жизни.
Такая тренировка с минимальным оборудованием поможет повысить частоту сердечных сокращений, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, а также укрепляет ноги. Какие упражнения стоит добавить в собственную программу тренировок, чтобы сжечь жир на бедрах и улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.
Одноступенчатое стабильное состояние
Начните тренировку, включив лестничный механизм и поднимайтесь в комфортном темпе. Если вы новичок, держите темп, который можете поддерживать в течение 15-20 минут. Впоследствии когда будете готовы к большей нагрузке, увеличивайте скорость или продолжительность до 30 минут.
Интервалы
Начните с разминки в течение 2 минут. Далее чередуйте 30 секунд быстрого лазания с 30 секундами в спокойном темпе. Тренируйтесь 15-20 минут, после чего сделайте перерыв на 2-3 минуты.
Перекрестные шаги
Станьте лицом к борту машины и держитесь за ручку для равновесия. Настройте таймер на 20 минут и шагайте поочередно в течение 1-2 минут с каждой стороны.
Двойные шаги
Станьте лицом к борту машины и держитесь за ручку для сохранения равновесия. Настройте таймер на 20 минут и шагайте поочередно 1-2 минуты с каждой стороны.
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)
Чтобы выполнить такую тренировку, следуйте этим рекомендациям:
- Установите таймер на 20-25 минут.
- Разогрейтесь в течение 2-3 минут.
- Выполняйте одиночные шаги в среднем темпе в течение 60 секунд.
- Делайте двойные шаги в среднем темпе (60 секунд).
- Шагайте в восстановительном темпе 30 секунд.
- Выполняйте кроссоверные шаги по 60 секунд, меня стороны.
- В течение 30 секунд пройдитесь в восстановительном темпе.
Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах ходьбы для похудения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.