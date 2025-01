Тренировка, сжигающая жир на бедрах: преимущества подъемов по лестнице

Чтобы улучшить форму бедер, сочетайте силовые тренировки для нижней части тела с кондиционирующими упражнениями с собственным весом. Они способствуют развитию выносливости, силы и активности во время выполнения упражнений и во время повседневной жизни.

Такая тренировка с минимальным оборудованием поможет повысить частоту сердечных сокращений, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, а также укрепляет ноги. Какие упражнения стоит добавить в собственную программу тренировок, чтобы сжечь жир на бедрах и улучшить здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Одноступенчатое стабильное состояние

Начните тренировку, включив лестничный механизм и поднимайтесь в комфортном темпе. Если вы новичок, держите темп, который можете поддерживать в течение 15-20 минут. Впоследствии когда будете готовы к большей нагрузке, увеличивайте скорость или продолжительность до 30 минут.

Интервалы

Начните с разминки в течение 2 минут. Далее чередуйте 30 секунд быстрого лазания с 30 секундами в спокойном темпе. Тренируйтесь 15-20 минут, после чего сделайте перерыв на 2-3 минуты.

Перекрестные шаги

Станьте лицом к борту машины и держитесь за ручку для равновесия. Настройте таймер на 20 минут и шагайте поочередно в течение 1-2 минут с каждой стороны.

Двойные шаги

Станьте лицом к борту машины и держитесь за ручку для сохранения равновесия. Настройте таймер на 20 минут и шагайте поочередно 1-2 минуты с каждой стороны.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Чтобы выполнить такую тренировку, следуйте этим рекомендациям:

Установите таймер на 20-25 минут.

Разогрейтесь в течение 2-3 минут.

Выполняйте одиночные шаги в среднем темпе в течение 60 секунд.

Делайте двойные шаги в среднем темпе (60 секунд).

Шагайте в восстановительном темпе 30 секунд.

Выполняйте кроссоверные шаги по 60 секунд, меня стороны.

В течение 30 секунд пройдитесь в восстановительном темпе.

