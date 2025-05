Тренировки для молодых мам: активность, поддерживающая форму

Молодым мамам часто трудно найти время на себя и особенно для тренировок, однако это не значит, что фитнес нужно откладывать. Важно выбирать эффективные упражнения, которые легко вписать в ежедневное расписание.

Видео дня

Кроме того, некоторые упражнения можно выполнять вместе с ребенком, превращая тренировку в веселый момент для двоих. Какие короткие упражнения вы можете выполнять между перерывами, пока малыш спит, рассказали в Eat This, Not That.

Выпады с коляской

Для этого упражнения закрепите ребенка в коляске. Растягивайте руки, держите корпус ровно и сделайте большой шаг вперед, опуская колено к земле. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Выполните 10-15 повторений для каждой ноги.

Пробежка с коляской

Кроме выпадов, можно также делать легкую пробежку с ребенком в коляске. Для этого бегите в удобном темпе, наклоняя корпус вперед, и держите грудь высокой. Во время бега старайтесь становиться на подошву ног, избегая ударов пятками, и выбирайте удобную обувь, которая поддерживает свод стопы и позволяет устойчиво ставить ноги.

Выпады при ходьбе

Это упражнение идеально для укрепления тела и улучшения тонуса. Держите утяжелители по бокам, сделайте шаг вперед, опуститесь до пола, пока заднее колено мягко коснется земли. Затем перенесите другую ногу вперед и повторите. Выполните по 10 повторений на каждую ногу.

Пресс на плечи

Это упражнение помогает укрепить верхнюю часть тела. Чтобы его выполнить, держите утяжелители над головой, вытяните грудь, сожмите ягодицы и напрягите пресс, поднимите руки вверх, а затем опустите их под контролем. Выполните 10-15 повторений, адаптируя темп к своим возможностям.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каких привычек следует избегать во время беременности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.