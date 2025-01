Тренировки для преодоления плато: как худеть эффективно и без пауз

Плато - это вполне нормальное состояние во время похудения, когда показатели силы, мышечной массы веса и выносливости перестают меняться. Это случается часто, но решить проблему можно, создав дефицит калорий, а именно уменьшить потребление пищи или увеличить интенсивность тренировок.

Кроме того, вы можете комбинировать эти методы и усложнить упражнения, поднимая более тяжелые веса, увеличивая количество повторений или меняя движения, чтобы дать телу новый стимул. Какая тренировка поможет преодолеть плато и вывести вас на новый уровень, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания со штангой на спине

Для приседаний со штангой разместите ее на верхней части спины, держась руками на ширине плеч. Далее отпустите штангу, отойдите на 2 шага назад и станьте прямо. Напрягите корпус, отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не будут параллельными полу. Выполняйте 3 подхода по 8-10 повторений.

Тяга гантелей

Расположите колено и руку на скамье для устойчивости, держа гантель другой рукой, опущенной вниз. Потяните гантель к бедру, напрягая спину в конце движения. Медленно опустите руку вниз, полностью растягивая мышцы перед следующим повтором. Выполните 3 подхода по 8-10 раз на каждую руку.

Болгарские сплит-приседания

Поставьте верхнюю часть стопы на скамью и сделайте шаг на 60-90 см вперед. Опускайтесь вниз, контролируя движение, сгибая заднее колено и вернитесь в исходное положение, отталкиваясь передней пяткой. Выполните 10 повторов на каждую ногу.

Отжимания с гантелями и поднятыми ногами

Поставьте гантели перед собой, а ноги на устойчивой поверхности. Держите тело напряженным, бедра высоко, грудь вперед и опускайтесь, пока грудь не будет близко к земле. Затем поднимитесь, используя мышцы груди и трицепсов. Выполните 3 подхода с максимальным количеством повторений.

Спринт на велотренажере

Сядьте на пневматический велосипед и возьмитесь за ручки. Начните со спринта на 10-15 секунд, затем снижайте интенсивность на 30-40 секунд. Повторяйте упражнение от 10 до 15 минут.

