Тренировки, сжигающие жир: как силовые упражнения ускоряют метаболизм

Силовые тренировки обладают множеством преимуществ, но исследование открывает новые возможности для тех, кто стремится эффективно сжигать жир. Оказывается, поднятие тяжести может активировать процессы, способствующие разрушению жировых клеток.

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Эксперты отмечают, что силовые тренировки влияют на сжигание жира и поддерживают здоровье с возрастом. Издание eatthis.com поделилось советами, как оптимизировать ваши тренировки для достижения лучших результатов.

В общем, исследователи обнаружили, что, когда мы поднимаем вес, наши мышцы выделяют определенный тип генетического материала, который попадает в кровь. Этот материал способствует скоплению в жировых клеточках и активирует процессы сжигания жира.

"Этот процесс просто поразителен. Это открытие напоминает нам, что мышечная масса имеет важное значение для метаболического здоровья", – говорит доктор философии и автор исследования Джон Дж. Маккарти.

Это не первое исследование, показывающее, как силовые тренировки помогают уменьшить отложение жира. Другое исследование, опубликованное в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, показало, что сочетание силовых тренировок и правильного питания позволяет снизить жир и сохранить мышечную массу. Также исследование в PLOS Medicine продемонстрировало, что всего 1-2 часа тренировок в неделю могут снизить риск ожирения.

Эксперименты на мышах: поднятие веса и сжигание жира

Исследователи решили протестировать эффект силовых тренировок на группе мышей. Это сделали, выведя из строя большинство мышц ног грызунов, оставив только один, чтобы он выдерживал нагрузку. Как и ожидалось, мышцы быстро увеличились в объеме.

До этого, мышцы грызунов содержали большое количество miR-1, генетического материала, замедляющего рост мышц. Однако после тренировок уровень miR-1 в мышцах резко снизился. Куда девался этот материал? Оказывается, он попал в кровь и переносился в жировые клетки.

Воздействие поднятия веса на жировые клетки

Последующие исследования показали, что miR-1 переносится через везикулы – маленькие мешочки, транспортирующие материал в клетки, и они ориентированы на жировую ткань. Как только miR-1 попал в жировые клетки, последние начали разрушаться. Это открытие подтверждает, что поднятие веса не только укрепляет мышцы, но и активирует механизм, способствующий разрушению жировых клеток.

В рамках исследования люди также предоставляли образцы крови и тканей после силовой тренировки на нижнюю часть тела. Как и у мышей, у людей наблюдался сниженный уровень miR-1 в мышцах, в то время как в крови было много везикул, которые переносили этот материал. Это указывает на то, что аналогичный механизм сжигания жира может срабатывать и у людей после силовых тренировок.

Как повысить эффективность силовых тренировок для достижения стройной фигуры?

Поднимайте вес перед кардио

Это позволит вам иметь больше энергии для тренировок, а после кардио вы будете более эффективно сжигать жир.

"Добавьте по крайней мере 10 минут кардио после силовых тренировок, чтобы добиться максимального эффекта", – советует эксперт Джош Шлотман.

Используйте упражнения, прорабатывающие несколько групп мышц

Одной из таких является становая тяга. "Это упражнение привлекает все мышцы вашего тела и создает значительный метаболический эффект", – отмечает тренер Холли Перкинс.

Не бойтесь увеличивать нагрузку

"Когда вы выходите из своей зоны комфорта, тело реагирует на эти изменения. Поэтому не бойтесь попробовать большие весы", – пишет тренер Келли Варго.

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