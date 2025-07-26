Тревога перед отпуском: пять проверенных способов успокоить нервы

Подготовка к отпуску часто приносит не только радость, но и ненужный стресс и тревогу. Многие люди сталкиваются с волнением еще до начала путешествия, что портит общее впечатление.

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Однако есть простые способы снизить уровень тревожности и настроиться на позитивный отдых. Эксперты делятся с express.co проверенными советами, как избежать стресса и насладиться отпуском сполна.

Что такое тревога перед поездками?

Доктор Шина Кумар, дипломированный психолог, объясняет: "Исследования указывают, что тревога перед путешествиями часто возникает из-за страха потери контроля или пребывания в незнакомой среде, что активирует мозговую систему реагирования на угрозы. Особенно это касается людей с генерализованным тревожным расстройством или тех, кто пережил травматические события во время предыдущих путешествий".

Доктор Макки добавляет, что тревога перед поездками чаще всего беспокоит перфекционистов и тех, кто любит контролировать повседневность. Отпуск в незнакомом месте означает временную потерю привычных, тщательно построенных систем, которые помогают нам чувствовать себя уверенно, – и эта потеря контроля вызывает тревогу и повышенное внимание к возможным проблемам".

Чтобы без стресса ждать поездки, эксперты делятся проверенными лайфхаками.

Контролируйте употребление кофеина

"Кофеин и обезвоживание могут усиливать симптомы тревоги, особенно во время путешествий. Поддержание водного баланса и уменьшение количества кофеина помогают стабилизировать нервную систему", – объясняет доктор Кумар.

Поэтому лучше отказаться от двойного эспрессо в пользу бутылки воды.

Составляйте контрольные списки

Хотя полностью контролировать все невозможно, сосредоточение на том, что в нашей власти, снижает уровень тревоги. Коуч по продуктивности Ниам Мойнихан советует: "Создайте несколько простых списков в телефоне. Они могут содержать вещи, которые надо упаковать, важные задачи в аэропорту и дела по прибытии. Если вам сложно следить за временем, ставьте напоминания о критических делах. Это поможет организоваться и снизить стресс".

Практичность – ключ. Планируйте детально, но оставляйте место для гибкости, бронируйте заранее и устанавливайте "достаточно хороший" стандарт вместо погони за совершенством. Иногда лучший способ побороть тревогу – немного снизить планку.

Выделите время для волнений перед поездкой

Это может показаться необычным, но один из самых эффективных способов справиться с тревогой – это запланировать "время для волнений" за день-два до отъезда.

"Это короткий промежуток, когда можно позволить себе записать все "а что, если бы", от пропущенных рейсов до забытых зарядных устройств", – объясняет доктор Макки.

Рядом с каждым пунктом запишите простое действие, которое поможет снять тревогу (например, поставить двойной будильник или подготовить запасное зарядное устройство). Такой подход переключает разум с негативных сценариев на решение проблем. Позвольте своим заботам "жить" в это время, вместо того, чтобы они постоянно крутиться в голове – это поможет легче их отпустить и с нетерпением ждать поездки.

Сосредоточьтесь на причинах поездки

Напоминайте себе, зачем вы путешествуете, и думайте о приятных моментах, которые вас ждут. Представляйте, как вы наслаждаетесь новыми ресторанами, отдыхом у бассейна или купанием в море – это поможет переключиться с негативных мыслей на позитивные. Не перегружайте свой график и не пытайтесь втиснуть в отпуск все подряд.

Избегайте чрезмерного давления создать идеальный отпуск

Стремление сделать каждую минуту идеальной часто усиливается тем, сколько сил и денег вы потратили. Также этому способствует социальное давление: в соцсетях часто видим идеальные фото друзей и знаменитостей, которые путешествуют.

Доктор Макки советует: "Немного снизьте ожидания и дайте себе возможность просто плыть по течению. Примите, что не каждый момент будет достойным Instagram. Расслабление и качественный отдых так же важны, как и осмотры достопримечательностей. Часто лучшие открытия случаются во время спонтанных прогулок без плана, когда вы находите настоящие жемчужины, которые иначе пропустили бы".

Не перегружайте свое расписание

"Попробуйте не забивать свой график полностью. Дайте себе немного "белого пространства" в планах. Это открывает возможность для неожиданных приключений или просто для отдыха. Такой подход ставит на первое место ваше благополучие и помогает действительно насладиться поездкой, а не только отметить выполненные дела"", – советует Ниам.

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