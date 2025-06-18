Психология путешествий: чем полезно планирование отпуска для ментального здоровья

Задумывались ли вы, как простое путешествие может изменить ваше психическое самочувствие? Оказывается, даже само планирование отпуска способно положительно влиять на настроение и уровень счастья.

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Ученые доказывают: предвкушение путешествия иногда важнее, чем сама поездка. Издание eatthis.com рассказывает, почему стоит забронировать отпуск уже сейчас – даже если отправитесь не сразу.

Настоящее удовольствие – в предвкушении

Многие научные работы демонстрируют пользу отдыха для физического и ментального здоровья: снижение уровня стресса, улучшение функционирования желудочно-кишечного тракта, раскрытие творческого потенциала. Но если ваша цель – повышение счастья, стоит учесть еще один неожиданный эффект: радость начинается задолго до самого путешествия.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Research in Quality of Life, которое провели нидерландские ученые, наибольшее счастье приносит не само путешествие, а его ожидание. И эти выводы остаются актуальными и сегодня.

Путешествия против повседневности

В рамках исследования ученые из Университета Эразма в Роттердаме и Университета прикладных наук в Бреде проанализировали уровень удовлетворенности жизнью у более 1500 жителей Нидерландов. Из них около 1000 человек имели запланированные или уже совершенные поездки.

Целью исследования было выяснить, действительно ли путешественники чувствуют себя счастливее, чем те, кто никуда не ездит, и длится ли этот эффект долго после возвращения.

Что обнаружили ученые?

"Между теми, кто отдыхал, и теми, кто остался дома, не зафиксировали никакой существенной разницы в уровне счастья после возвращения из путешествия - разве что поездка была чрезвычайно спокойной. В таком случае лёгкое повышение эмоционального состояния могло сохраняться в течение первых двух недель, но уже через восемь – полностью исчезало", – отмечают авторы исследования.

Самый большой и устойчивый положительный эффект, как оказалось, дает именно ожидание путешествия. Оно способно поддерживать хорошее настроение в течение целого двухмесячного периода. Издание The Telegraph советует на основе этих данных: "Чтобы чувствовать себя счастливее в течение года, планируйте несколько коротких отпусков вместо одного длинного".

Не обязательно ехать далеко

Даже если вы не собираетесь лететь на тропические острова или открывать новые континенты, сам факт ожидания приятного события может снизить уровень тревоги и повысить уровень удовлетворения жизнью.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Social Psychology, продемонстрировало: предвкушение позитивного события помогает эффективнее справляться со стрессом.

"Иметь что-то, чего с нетерпением ожидаешь, – это чрезвычайно мощный механизм преодоления трудностей. Это позволяет организму восстановиться, а уму – лучше адаптироваться к стрессу. Когда вы фокусируетесь на позитивном будущем, у вас остается меньше пространства для негатива. Баланс эмоций меняется в лучшую сторону", – объясняет профессор психологии Кристиан Во.

Во также отмечает, что даже незначительные планы могут давать ощущение радости: от запланированной встречи с друзьями до похода в горы на выходные. "Вы можете и дальше ожидать чего-то хорошего, просто делайте это в меньшем масштабе – микродозируйте счастье, если хотите. Не обязательно мечтать о чем-то грандиозном и далеком. Сосредоточьтесь на маленьких вещах, которые произойдут уже скоро", – говорит он.

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