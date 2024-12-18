Трюки, сжигающие жир в 40 лет: как избавиться от обвисшего живота
После 40 лет похудеть сложнее из-за потерянной мышечной массы и снижения метаболизма, что может быть следствием вредных привычек, таких как плохое питание или нерегулярный режим. А потому, важно включить силовые тренировки для наращивания мышц, ведь они помогают поддерживать метаболизм.
Прогресс можно измерять через вес или количество повторений, которые вы будете увеличивать с каждой неделей. В Eat This, Not That поделились тренировкой, которая поможет приблизить похудение и поддержать форму в 40 лет.
Начало тренировки с плиометрическими движениями
Попробуйте выполнить плиометрические упражнения перед силовой тренировкой. Это поможет активировать центральную нервную систему и задействовать больше мышц. Вот два эффективных варианта:
Отжимания на скамье. Встаньте на несколько шагов от скамьи, опустите руки на нее, удерживая тело прямым. Согните локти и опустите грудь к скамье. Затем резко оттолкнитесь, чтобы руки оторвались от поверхности. Мягко приземлитесь и повторите. Выполните 3 подхода по 8 повторений.
Прыжки с приседанием. Встаньте, расставив ноги на ширину бедер. Опустите бедра в приседание, а затем быстро прыгните вверх, взмахнув руками. Мягко приземлитесь в полуприседе и повторите. Выполните 8 повторений.
Кардио во время отдыха
Для повышения сжигания калорий и поддержания сердечного ритма в течение тренировки, попробуйте выполнять аэробные упражнения между подходами. Для этого подходят упражнения со скакалкой или тренировки на велотренажере.
Добавьте финишер в конце вашей тренировки
После тренировки хорошо повысить частоту сердечных сокращений и увеличить расход кислорода (EPOC), а также добавить финишер. В частности, попробуйте выполнить одну из доступных тренировок:
Приседания с весом тела. Держите грудь высоко, отведите бедра назад и присядьте, пока квадрицепсы не будут параллельны земле. Вернитесь в положение стоя, сгибая квадрицепсы и ягодицы. Выполните 15 повторений.
Попеременный обратный выпад. Шагайте назад, касаясь коленом земли, а затем вернитесь. Сделайте 8 повторений на каждую ногу.
Тяга бедра. Лягте спиной на скамью, держа ноги спереди. Опустите бедра вниз, а затем поднимите их, сжав ягодицы. Сделайте 15 повторений.
Ранее OBOZ.UA рассказал об универсальной тренировке после 40 лет.
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