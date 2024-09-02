Цифры на весах остановились: эксперты объясняют, почему так происходит

Идея похудения выглядит достаточно простой: нужно только потреблять меньше калорий, чем тратит организм в течение дня, и килограммы должны исчезать. Не так ли?

Однако те, кто пытался следовать диетам, понимают, что все не столь элементарно. Процесс понижения веса может оказаться запутанным и сложным, хотя важно помнить, что достижение целей вполне реально, пишет eatthis.com.

Эксперты выяснили, какие факторы затрудняют похудение и как можно упростить этот процесс.

Что приводит к увеличению веса?

В первую очередь, важно признать, что набор веса – это многогранная проблема, на которую влияют многочисленные факторы. Это еще больше усложняет задачу похудения.

"Я всегда начинаю с рассмотрения физиологических аспектов. Я замечаю, что женщины часто сталкиваются с трудностями в похудении, потому что не учитывают свои гормональные колебания в течение цикла. Также недосыпание и недостаточная гидратация могут осложнить достижение результатов", – рассказывает специалист по пищевой психологии Элиз Муселес.

Метаболизм, пищевая аллергия, непереносимость определенных продуктов и наличие медицинских состояний, таких как СПКЯ, могут способствовать увеличению веса. Кроме того, гормональные нарушения, в частности инсулин, кортизол и эстроген, оказывают значительное влияние на обмен веществ, рост мышц и потерю жировых отложений, отмечает Алиса Витти, эксперт по гормональному питанию и основательница компании FLO Living.

Когда физические факторы контролируемы, следует обратить внимание на главную причину многих проблем с похудением: наше сознание. Муселес подчеркивает, что многие застревают в убеждении, что причина их избыточного веса заключается в "медленном метаболизме" или "генах". Однако подобные мнения могут усиливать стресс, что препятствует достижению результатов.

"Если вы думаете о еде с негативом, ваша система реагирует стрессом. Это запускает высвобождение кортизола, тормозящего метаболические процессы", – объясняет Муселес.

Джей Ди Рот, соавтор шоу The Biggest Loser, добавляет, что психологические проблемы могут способствовать самосаботажу, если их не решить.

"Когда люди теряют мотивацию, они склонны искать удовольствия в еде. Эмоциональные трудности нужно решать, поскольку ни одна диета не поможет, если не разобраться с внутренними эмоциями", – говорит он.

Муселес советует пересмотреть свое отношение к еде и быть хорошими к себе на пути достижения цели.

"Важно работать над своим мышлением так же, как и над физическим состоянием. Вы можете стремиться к переменам, но с места принятия и любви к себе", – говорит она.

Универсальные подходы не работают

Часто вдохновляясь успехами знакомых, мы стараемся копировать их стратегии похудения. Однако сработавшие для одних методы могут оказаться неэффективными для других.

"Наши тела уникальны, как отпечатки пальцев. Поэтому не существует одного подхода, подходящего для всех", - говорит тренер Саския Грегсон-Уильямс.

При выборе диеты следует учесть эмоциональные и психологические аспекты. К примеру, сможете ли вы продолжать исключать определенные группы продуктов? Найдете ли время на приготовление здоровой пищи?

Муселес советует экспериментировать с диетами, изучать свои привычки и осознавать при выборе новых пищевых протоколов. "Изменить свои привычки – это большой шаг на пути к похудению", – добавляет она.

В конце концов, самое важное – найти тот план, который будет лучше всего работать для вас.

Ранее OBOZ.UA писал о диете, способствующей длительному похудению.

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