Тяжелый труд для отличного результата: как Дэвид Гарбор похудел на 34 кг
Если вы увлечены "Очень странные дела" (англ. Stranger Things), вам может быть интересно узнать, как Дэвид Харбор, который играет Джима Хоппера, похудел более чем на 34 килограммов для съемок в 4 сезоне этого телепроекта. На время выхода прошлого сезона, его трансформация поразила многих фанатов, что является результатом жесткого режима тренировок и строгого плана питания
Какие методы и стратегии помогли актеру достичь этого поразительного изменения во внешности? Об этом узнавали в Eat This, Not That.
О пути к похудению
Харбор исполнял много ролей второго плана, в частности агента ЦРУ Грегга Бима в "Квант милосердия", Ван Хаузера в "End of Watch", Шепа Кэмпбелла в "Жизнь сначала" и Декстера Толливера в фильме "Отряд самоубийц". В 4 сезоне "Очень странные дела" его персонаж заключен в советском лагере, именно поэтому актер уменьшил свой вес с 120-122 кг до 86 кг, чтобы добавить реалистичности этой роли. Это удалось благодаря тяжелой работе, решимости, новому режиму, фитнесу и сокращению пищи.
Методы похудения Дэвида Гарбора
Потеря веса предполагает много изменений в распорядке дня. Важно держаться четкой цели и мотивировать себя, даже если на пути возникают трудности. Уменьшение веса до 34 кг и потери нескольких размеров, Давид Харбор достиг благодаря периодическому голоданию, пилатесу и кардиотренировкам, включая бег на низкой интенсивности. Именно это помогло ему улучшить дыхание и снизить стресс.
Путь, который освобождает
Курс тренировок позволил Харбору наладить новые связи между умом и телом, что сделало начало его похудения ощутимым "освобождением". Звезда поделился в Instagram фотографиями своей трансформации, отметив, что его тренер работал с ним 8 месяцев, а затем еще год он поддерживал форму во время пандемии.
Много овощей и никакого сахара
Знаменитость увеличил потребление овощей и уменьшил долю сахара в рационе. Теперь, сбросив вес, он часто пропускает завтрак и ест только после 13-14 часов. Он старается употреблять больше овощей и меньше белка, хотя иногда позволяет себе Nutella. Кроме того, Дэвид отметил начал чувствовать себя моложе, его сердце стало сильнее, а сам он наслаждается своим новым образом.
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