Тыквенные семена: почему полезно есть этот продукт

Тыквенные семена использовались в медицине на протяжении веков. Это семена – давнее средство от мочевых инфекций, камней в почках и глистов.

Семена можно есть как сырые, так и жареные, они содержат большое количество магния, цинка, белка и ненасыщенных жирных кислот. Мы собрали вам причины, почему вы должны его есть и в чем преимущества этого продукта.

Богат магнием, снижает кровяное давление и сердечные риски.

Магний – это минерал, который мы получаем исключительно с едой, а тыквенные семена являются его богатым источником.

Получение достаточного количества магния в рационе имеет решающее значение, поскольку он помогает снизить кровяное давление и уменьшает риск сердечных заболеваний. Магний также играет ключевую роль в регулировании уровня сахара в крови и поддержании хорошей плотности костей.

Содержит триптофан, способствующий хорошему сну

Если вы не можете хорошо заснуть ночью, съев несколько семян тыквы перед сном, вы улучшите свои шансы поспать. Это потому, что тыквенные семена содержат триптофан, аминокислоту, которая, как известно, способствует засыпанию.

Кроме того, высокое содержание магния в тыквенных семенах также помогает улучшить качество сна.

Связано со снижением риска разных видов рака

Исследования показывают, что включение семян тыквы в рацион снижает риск рака молочной железы у женщин в постменопаузе. Это связано с наличием в семенах лигнанов.

Кроме того, исследования в пробирке показали, что семена помогают замедлить рост клеток рака простаты. Тыквенные семена также связаны со снижением риска рака желудка, легких и толстой кишки.

Богато антиоксидантами и снижает риск многих заболеваний

Наличие вредных свободных радикалов в организме связано с несколькими хроническими заболеваниями и инфекциями, такими как рак, артрит, болезни сердца. Тыквенные семена богаты каротиноидами и витамином Е, антиоксидантами, которые приносят пользу здоровью.

Лабораторные исследования также доказывают, что тыквенное масло помогает уменьшить воспаление, вызванное артритом, не оказывая никаких побочных эффектов.

Ранее OBOZ.UA писал, какие витамины выбрать в весенний сезон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.