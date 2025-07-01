Ученые назвали специю, которая может предотвратить развитие рака: что показали исследования

Добавление куркумы в ежедневный рацион может помочь предотвратить рак кишечника. Куркумин – соединение, придающее ярко-оранжевый цвет этой специи, –

Видео дня

К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера, Великобритания. Их исследование показало, что куркума, очевидно, обезоруживает вредоносные клетки до того, как они успевают размножиться и образовать опухоли, пишет Daily Mail.

Куркумин связывается с ключевым белком, который эти опасные клетки используют для распространения, и блокирует его работу.

В ходе лабораторных испытаний группа ученых применяла дозы куркумина на уровне добавок к тканям кишечника.

Результаты показали, что соединение останавливает рост стволовых раковых клеток, которые, как полагают, являются причиной как развития, так и рецидива опухолей.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cancer Letters, свидетельствуют о том, что куркумин переводит эти клетки в более доброкачественное состояние, снижая их способность делиться и закрепляться.

Хотя необходимы дополнительные исследования, эксперты утверждают, что исследование подкрепляет доказательства того, что куркума однажды может стать частью профилактики рака кишечника, особенно у людей с повышенным риском.

Ученые также провели отдельные тесты и опыты на мышах, которые были намеренно инфицированы раковыми клетками.

Они обнаружили, что куркумин замедляет рост опухолей и увеличивает продолжительность жизни животных.

Эквивалентная доза для человека, использованная в ходе испытаний, составит от полутора до двух граммов куркумина в день.

Порошок куркумы содержит примерно от двух до пяти процентов куркумина по весу – это значит, что человеку нужно будет употребить от 40 до 100 граммов, чтобы получить 2 грамма чистого куркумина.

Это намного больше, чем можно было бы реально найти в обычном рационе, и по этой причине в большинстве исследований используются добавки, которые гораздо более концентрированы.

Исследователи добавили, что куркума "низкотоксична и недорога, удовлетворяя многим требованиям идеальной профилактической терапии".

Куркума, широко используемая в индийской, юго-восточной и ближневосточной кухне, уже давно считается суперпродуктом, помогающим бороться с раком.

Это также популярная добавка, поскольку многочисленные исследования показали, что она может обладать обезболивающими свойствами, в частности, облегчать симптомы артрита коленного сустава.

Организация Cancer Research UK согласна с тем, что куркумин может иметь огромный потенциал в борьбе с раком, но необходимы дополнительные исследования, особенно в отношении дозировки.

"Есть некоторые доказательства того, что куркумин, вещество, содержащееся в куркуме, может убивать раковые клетки при некоторых видах рака. На данный момент нет четких доказательств того, что куркума или куркумин могут предотвращать или лечить рак у людей. Необходимы более масштабные исследования", – говорится на сайте организации.

Рак кишечника молодеет

Как пишетDaily Mail, в Великобритании ежегодно рак кишечника диагностируют примерно у 44 тысяч человек – то есть примерно у одного человека каждые 12 минут. 17 тысяч человек умирают от этой болезни.

По данным журнала The Lancet, в Англии число случаев заболевания выросло на 3,6%, а также выросло количество молодых людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностировали это заболевание.

Колоректальный рак, или рак кишечника, долгое время считавшийся болезнью старости, все чаще поражает людей в возрасте 20, 30 и 40 лет в США и Великобритании, и это явление озадачивает врачей.

Заболевание по-прежнему поражает преимущественно людей старшего возраста, а риск его возникновения обусловлен неправильным питанием, ожирением, употреблением слишком большого количества обработанного мяса и недостатком клетчатки.

В апреле ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что обнаружили потенциальную связь между раком кишечника и кишечной палочкой.

Анализируя ДНК молодых пациентов с раком толстой кишки, команда обнаружила уникальные генетические изменения в их пищеварительном тракте, которые, очевидно, повышают риск образования опухолей. Вероятно, эти изменения возникают в детстве, когда организм еще развивается.

Они также обнаружили следы колибактина – токсина, связанного с раком и вырабатываемого некоторыми штаммами кишечной палочки, – в опухолях пациентов моложе 40 лет.

Наиболее распространенным источником кишечной палочки является недоваренный говяжий фарш, в котором бактерии могут распространяться в процессе обработки.

Однако листовая зелень, такая как ромэн и шпинат, является еще одним опасным источником, часто загрязняясь в полевых условиях через загрязненную воду или контактируя со скотом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ученые из США заявили, что специальный анализ крови, который использует возможности искусственного интеллекта, может выявить рак за три года до обычного периода постановки диагноза. Тест ищет следы генетического материала, выделяемого опухолями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!