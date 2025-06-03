Ученые раскрыли неожиданную пользу кофе: как влияет напиток на организм

Большинство людей, которые пьют кофе, ценят быстрый заряд энергии, который он обеспечивает. Но ученые обнаружили, что кофе может дать гораздо большую пользу для здоровья. Как выяснилось, этот вкусный напиток способствует здоровому старению, уменьшая риск заболеваний в почтенном возрасте.

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К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование, длившееся несколько десятилетий. Результаты обнародовали 2 июня на ежегодном собрании Американского общества по питанию, сообщает THe New York Times.

Исследователи проанализировали данные о питании более 47 тысяч женщин-медсестер среднего возраста, за которыми наблюдали в течение 30 лет, начиная с 1970-х годов.

Каждые несколько лет женщины отвечали на подробные вопросы о своем рационе, в частности о том, сколько кофе, чая и когда (например, Coca-Cola или Pepsi) они обычно пьют.

В 2016 году ученые проверили, сколько женщин до сих пор живы и соответствуют определению "здоровое старение".

Чуть более 3700 женщин соответствовали этому критерию. Им было 70 лет или больше, они сообщали о хорошем физическом и психическом здоровье, без когнитивных нарушений или проблем с памятью, не имели хронических заболеваний, таких как рак, диабет 2 типа, болезни сердца, почечная недостаточность, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Такое глобальное наблюдение, безусловно, не было посвящено только кофе. Первоначальной целью было изучить здоровье медсестер. Отдельный аспект этих наблюдений выделили уже при анализе результатов.

Исследователи обнаружили корреляцию между тем, сколько кофе женщины обычно пили в возрасте от 45 до 60 лет, и их вероятностью здорового старения.

После учета других факторов, которые могли влиять на старение, таких как общий рацион, количество физических упражнений и наличие нездоровых привычек, таких как курение, выяснилось, что те, кто потреблял больше кофеина (эквивалентно почти семи маленьким чашкам кофе), имели на 13 процентов выше шансы на здоровое старение, чем те, кто потреблял меньше кофеина (эквивалентно менее одной чашки в день).

"Женщины, которые выпивали от одной до трех чашек кофе с кофеином в день в возрасте 50 лет, с большей вероятностью доживут до преклонного возраста без серьезных хронических заболеваний и с хорошим когнитивным, физическим и психическим здоровьем, - сказала ведущий автор исследования доктор Сара Махдави, доцент медицинского факультета и кафедры диетологии в Университете Торонто. - В этом исследовании мы обнаружили, что умеренное потребление кофе с кофеином в среднем возрасте было связано с более высокой вероятностью здорового старения через 30 лет".

Что интересно, употребление других напитков, содержащих кофеин, такого результата не давало. Например, не оказалось подобной связи между чаем и здоровым старением, не говоря уже о коле и энергетиках. Употребление колы, наоборот, было связано со значительным снижением шансов на здоровое старение. Также не дает эффекта кофе без кофеина.

Однако доктор Махдави предостерегает, что хотя употребление до семи маленьких чашек кофе в день в её исследовании связано со здоровым старением, это не обязательно означает, что употребление такого количества принесёт пользу всем. Поэтому данные исследования не стоит воспринимать как призыв всем срочно начинать пить много кофе.

"Умеренное потребление кофе с кофеином – обычно от одной до трех чашек в день – может быть частью здорового питания для многих взрослых. Однако это не следует воспринимать как общую рекомендацию всем начать или увеличить потребление кофе с целью долголетия", – подчеркнула Сара Махдави.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые доказали, что регулярное употребление кофе может влиять на снижение риска заболевания COVID-19. Исследователи изучили связь между пищевыми привычками и вероятностью инфицирования, и результаты оказались поразительными. В частности, именно кофе занял одно из ведущих мест среди продуктов, положительно влияющих на организм в период пандемии.

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