Ученые раскрыли 'рецепт стройности': вот что надо есть

Ученые из США выяснили, что добиться стройности можно изменив не пишу, а порядк ее приема. Так, употребление белка и клетчатки перед углеводами может помочь избежать лишних килограммов.

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К такому выводу пришли сотрудники Стэнфордского университета, результаты исследования были описаны в журнале Nature Medicine. Они решили проверить, может ли употребление клетчатки, белка или жира перед углеводами снизить или отсрочить скачки сахара в крови, связанные с ожирением.

Эксперты обнаружили, что этот процесс можно прервать, изменив не то, что люди едят, а то, в каком порядке.

В эксперименте приняли участие 55 добровольцев, примерно половина из которых имели признаки преддиабета – состояния, предшествующего диабету 2-го типа, при котором уровень сахара в крови превышает норму.

Каждому участнику три раза в день давали рис, при этом на них были надеты устройства для измерения уровня сахара в крови.

За десять минут до каждого приема пищи участникам давали либо пищевую добавку с клетчаткой, либо белок в виде вареных яичных белков, либо молочный жир из крем-фреш.

Анализируя результаты, ученые обнаружили, что употребление клетчатки или яичного белка в первую очередь снижает скачок сахара в крови, вызванный употреблением высококалорийного риса.

Употребление жиров перед углеводами не снизило скачок сахара в крови, но задержало его.

Это указывает на то, что употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, таких как овощи, и белков, таких как яйца, перед употреблением углеводов может предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови, который приводит к резкому падению аппетита.

"Употребление углеводов во время еды по-прежнему является хорошей идеей, даже несмотря на то, что пока не решено, что лучше употреблять перед углеводами – белки, жиры или клетчатку. Съешьте салат или гамбургер перед картофелем фри", – посоветовал автор исследования и эксперт в области генетики профессор Майкл Снайдер.

Исследователи также отметили, что влияние клетчатки, белка и жира на уровень сахара в крови было менее выраженным среди участников с признаками предиабета.

По их словам, эта область требует дальнейших исследований.

Углеводы, такие как рис, картофель, хлеб и макароны, – это богатые энергией продукты, которые в крови быстро преобразуются в сахар, давая ресурсы, необходимые для функционирования, пишет Daily Mail.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, углеводы должны составлять около трети ежедневного рациона.

Рекомендуется употреблять в пищу цельнозерновые продукты, такие как черный хлеб или картофель с кожурой, поскольку они содержат больше клетчатки и питательных веществ и могут замедлить выброс сахара в кровь, поддерживая чувство сытости.

Диабет 2-го типа возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина или вырабатываемый инсулин не работает должным образом.

Высокий уровень сахара в крови со временем может стать причиной сердечных приступов и инсультов, а также проблем с глазами, почками и ногами.

Симптомы этого состояния, диагностируемого с помощью анализа крови, включают сильную жажду, усталость и потребность в более частом мочеиспускании. Но у многих людей нет никаких признаков.