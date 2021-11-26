Ученые рассказали, употребление каких овощей может снизить риск развития рака

Ряд овощей могут снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Среди них ученые выделили брокколи, как такой, что наиболее препятствует образованию раковых клеток.

Как рассказал Еxpress, со ссылкой на исследование американских ученых опубликованное на сайте Национального центра биотехнологической информации США, употребление в пищу овощей семейства крестоцветных может помочь снизить риск образования некоторых видов рака. Ученые отметили, что каждый второй человек рискует заболеть онкологией.

В своем исследовании ученые изучили связь между крестоцветными овощами, такими как брокколи, и профилактикой рака.

Видео дня

"Лабораторные исследования показали, что сульфорафан (органическое соединение растительного происхождения, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами), образованный из глюкозинолатов (класс органических соединений, которые содержат серу, азот и производные глюкозы) в брокколи, может препятствовать развитию и прогрессированию рака простаты", – сделали вывод ученые.

Также ученые выяснили, что сульфорафан способен уменьшать размер и количество клеток рака груди, кроме того, снижать риск возникновения рака кишечника.

Исследователи объяснили, что крестоцветные овощи богаты питательными веществами, в том числе витамином С, фолиевой кислотой, минералами, а также являются хорошим источником клетчатки.

Они же подчеркнули, что в борьбе с профилактикой онкологии не стоит полагаться на какой-либо овощ, а следует пересмотреть весь свой рацион питания и исключить из него вредные продукты.

"Употребление большого количества продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает снизить риск рака кишечника. А вот красное и обработанное мясо связаны с более высоким риском рака кишечника и простаты", – сказали эксперты.

Также они рекомендовали отказаться от курения и внимательно отнестись к своему весу. Лишние килограммы они отнесли к дополнительному фактору, который увеличивает риск заболевания онкологией.

"Избыточный вес не означает, что у вас обязательно разовьется рак. Но если у вас избыточный вес, у вас больше шансов заболеть раком, чем при нормальном весе", – сказали специалисты.

Они же добавили, что алкоголь также может иметь факторы риска. По их мнению, тот увеличивает риск рака ротовой полости и горла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученая объяснила, может ли подгоревшая еда провоцировать возникновение онкологических заболеваний.