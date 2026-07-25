Ученые назвали витамин, дефицит которого опасен для мозга: что показали исследования

Дефицит витамина С может быть опасен не только для иммунной системы, но и для здоровья мозга. Новое исследование показало, что у людей с низким уровнем этого витамина чаще обнаруживается уменьшение объема серого вещества и ослабление связей между важными участками мозга.

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В результате это может привести к болезни Альцгеймера, которая в настоящее время довольно распространена среди людей пожилого возраста. Подробнее об этом рассказывается в статье Daily Mail.

Дефицит витамина С связали с изменениями в мозге

Исследование показало, что достаточный уровень витамина С может быть важен для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Ученые, проанализировавшие данные пожилых людей из Японии, установили, что дефицит этого витамина связан с уменьшением объема серого вещества и ослаблением связей между участками мозга, которые больше всего страдают на ранних этапах болезни Альцгеймера.

Именно серое вещество отвечает за память, мышление и принятие решений, поэтому его сокращение может негативно влиять на когнитивные способности.

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Эта закономерность сохранялась даже после учета возраста, образа жизни и других факторов риска. По оценкам исследователей, влияние низкого уровня витамина С сопоставимо с известными факторами, повышающими риск развития деменции.

В то же время авторы работы подчеркивают, что полученные результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи, ведь люди с более высоким уровнем витамина С обычно придерживаются более здорового питания. Тем не менее исследование дополняет растущий объем научных данных, связывающих достаточное потребление этого витамина с поддержанием когнитивного здоровья.

Учёные отмечают, что хотя ни один отдельный питательный элемент не способен предотвратить деменцию, сбалансированный рацион с достаточным количеством фруктов и овощей, богатых витамином С, может способствовать сохранению нормальной работы мозга в долгосрочной перспективе.

Как известно, болезнь Альцгеймера в первую очередь поражает серое вещество и так называемую сеть пассивного режима мозга, и именно в этих областях ученые обнаружили наиболее заметные изменения у людей с низким уровнем витамина С.

Ученые исследовали, как витамин С влияет на мозг

В рамках исследования специалисты проанализировали данные более 2 тысяч жителей Японии в возрасте около 70 лет. Участникам провели МРТ головного мозга, чтобы оценить объем серого и белого вещества, а также изучить взаимодействие между различными зонами мозга.

Кроме того, после ночного голодания у всех участников взяли образцы крови для определения уровня витамина С. Затем ученые сопоставили эти показатели с состоянием мозга, учитывая возраст, пол, образование, результаты когнитивных тестов, сопутствующие заболевания и образ жизни.

"Исследователи также скорректировали все измерения объема мозга с учетом индивидуального размера головы, чтобы обеспечить объективное сравнение. В исследовании, опубликованном в журнале PLoS One, сообщалось, что люди с более высоким уровнем витамина С, как правило, имеют больше серого вещества", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в США впервые официально одобрили анализ крови для выявления признаков болезни Альцгеймера. Тест под названием Lumipulse, разработанный компанией Fujirebio Diagnostics, может определить наличие амилоидных бляшек в мозге – ключевого маркера болезни.

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