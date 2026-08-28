Удивительные эффекты употребления граната: в чём польза сочных зёрен

Гранат – это не только яркий и сочный фрукт, но и источник ценных питательных веществ. Его зерна содержат антиоксиданты и калий, которые играют важную роль в поддержании нормальной работы организма.

Видео дня

Диетолог Лорен Манакер рассказала eatthis.com, какие преимущества может дать регулярное употребление граната. Узнайте, как этот фрукт может влиять на защиту клеток, мышцы, физическую активность и тягу к сладкому.

В древнегреческой мифологии гранат имел особое символическое значение. В частности, в мифе об Аиде и Персефоне именно зерна этого плода стали причиной её возвращения в подземный мир. В то же время гранат ассоциировали с Афродитой и считали символом плодородия.

Но за пределами мифологии этот фрукт действительно заслуживает внимания благодаря своему составу. Диетолог Лорен Манакер объяснила несколько потенциальных преимуществ граната для здоровья.

Организм получает мощную порцию антиоксидантов

Антиоксиданты необходимы организму для защиты клеток от окислительного стресса. Они содержатся во фруктах, овощах, орехах, цельнозерновых продуктах и других продуктах питания. Гранат также является источником таких полезных соединений.

Главные истории дня

"Такие факторы, как стресс и загрязнители окружающей среды, могут генерировать свободные радикалы, которые со временем могут играть определенную роль в развитии нежелательных последствий для здоровья", – объясняет Манакер.

По словам эксперта, достаточное количество антиоксидантов в рационе может помогать организму противостоять воздействию свободных радикалов. Гранат содержит соединения с антиоксидантной активностью, поэтому его употребление может быть частью разнообразного и сбалансированного питания.

Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показало, что 100% гранатовый сок продемонстрировал в среднем более высокую антиоксидантную активность, чем красное вино, виноградный сок или зеленый чай.

Гранат обеспечивает организм калием, необходимым для работы мышц

Этот фрукт может быть полезен не только благодаря антиоксидантам. Гранат также содержит калий – электролит, участвующий в нормальной работе мышц.

"Гранаты являются источником калия, важного электролита для здорового функционирования мышц", – отмечает Манакер.

По её словам, одна порция гранатового сока объёмом около 225 мл содержит примерно столько же калия, сколько средний банан. Поэтому гранат может стать одним из способов разнообразить рацион и добавить в него этот важный минерал.

Употребление граната может быть полезно во время тренировок

Людям, которые регулярно занимаются спортом или поддерживают физическую активность, особенно важно получать достаточное количество питательных веществ. Некоторые компоненты граната могут быть полезны и с этой точки зрения.

"Антиоксиданты в гранатах и гранатовом соке могут помочь повысить биодоступность оксида азота, защищая его от расщепления", – говорит диетолог.

Оксид азота участвует в процессах, связанных с кровообращением, а также помогает организму снабжать ткани кислородом и питательными веществами во время физической активности. Именно поэтому продукты, богатые антиоксидантными соединениями, могут стать полезным дополнением к рациону человека, который регулярно тренируется.

Помогает удовлетворить желание съесть что-нибудь сладкое

Гранат обладает естественным сладким вкусом, поэтому его можно использовать в качестве альтернативы десертам с большим количеством добавленного сахара.

"Рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара, чтобы снизить риск многих нежелательных последствий для здоровья", – подчеркивает Манакер.

В то же время сам по себе гранат не содержит добавленного сахара. Его сочные зерна могут стать удобным перекусом для тех, кто любит сладкий вкус, но предпочитает продукты с минимальным количеством подсластителей.

Таким образом, гранат может разнообразить ежедневное меню и обеспечить организм антиоксидантами, калием и другими питательными веществами. При этом лучше всего рассматривать его как часть сбалансированного рациона, а не как отдельный продукт с лечебными свойствами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чём польза чёрной смородины для организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.