Удивительный перекус, который борется с тягой к еде

Похудение требует тяжелого труда: готовить еду, проводить время в спортзале и делать здоровый выбор для каждого приема пищи. Но только потому, что вы решили питаться здоровее, не значит, что ваша тяга к вредной пище исчезнет.

Если у вас все еще появляются слезы на глазах от кексов и картофеля фри, даже если вы едите овощи, возможно существует секретное оружие для борьбы с этой тягой к еде. Оказывается, это секретное оружие, вероятно, уже есть на вашей кухне – это грецкие орехи, пишет eatthis.com.

И хотя грецкие орехи обладают рядом преимуществ для здоровья, в частности помогают заснуть и снижают кровяное давление, они, похоже, обладают уникальной способностью подавлять тягу к жирной пище.

Исследование, опубликованное в журнале Diabetes, Obesity, and Metabolism, показало, что грецкие орехи могут влиять на участок мозга, контролирующий тягу к пище. В исследовании участники, считавшиеся с медицинской точки зрения страдающими ожирением, посетили исследовательский центр на две отдельные пятидневные сессии. Во время одной сессии они пили смузи с 48 граммами грецких орехов (примерно полстакана). Во время другого визита участники пили другой коктейль, который имел схожий вкус и питательную ценность, но не содержал грецких орехов. Ни исследователи, ни участники не знали, какой смузи был сделан с грецкими орехами.

Чтобы выявить изменения в мозге, в последний день сеансов исследователи провели участникам фМРТ-тесты. Затем они показывали изображения пищи, такие как гамбургеры и десерты, нейтральные фотографии, такие как цветы и камни, и фотографии менее желаемых продуктов, таких как овощи. Результаты фМРТ показали повышенную активность в области мозга под названием правая инсула, которая связана с контролем, когда участникам, которые пили смузи из грецких орехов, показывали изображение нездоровой пищи.

"Мы знаем, что в результатах исследования нет никакой двусмысленности. Когда участники едят грецкие орехи, эта часть их мозга загорается, и мы знаем, что это связано с тем, что они рассказывают нам об ощущении меньшего голода или большей сытости", – сказал ведущий исследователь Кристос Манзорос, доктор философии.

Грецкие орехи: здоровый для сердца суперпродукт

Преимущества грецких орехов выходят за пределы борьбы с вашей тягой к вредному. Поскольку грецкие орехи богаты полезными для сердца омега-3, они даже могут помочь предотвратить болезни.

И не только грецкие орехи помогают вам бороться с тягой в мозге, но полезные жиры также усиливают чувство сытости и насыщения. Поэтому в следующий раз, когда вы идете в продуктовый магазин, обязательно съешьте полезные для сердца грецкие орехи. По крайней мере, одну порцию в день, примерно ¼ стакана, что составит 190 калорий, 4 грамма белка, 19 граммов жира, 4 грамма углеводов и 2 грамма клетчатки.

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