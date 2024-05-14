Укрепление сердца, костей и борьба с раком: преимущества потребления обыкновенной капусты
Капуста полезна для человека из-за своей способности улучшить здоровье сердца. Также этот овощ является источником клетчатки и витамина К, защищающего от заболевания костей.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что важно выбирать такой метод приготовления капусты, чтобы не потерялись питательные вещества, содержащиеся в овоще.
Польза капусты для человека:
Содержит волокна
Капуста может помочь потреблять больше клетчатки. Две чашки сырой капусты содержат около четырех граммов клетчатки, что составляет значительную часть ежедневной нормы для детей, подростков и взрослых. Она помогает контролировать уровень сахара в крови, облегчает пищеварение и снижает риск холестерина.
Содержание витамина С
Капуста является отличным источником витамина С, который помогает в усвоении железа и поддерживает иммунную систему. Также витамин С оказывает влияние на выработку коллагена для заживления ран.
Борьба с раком
Некоторые исследования показывают, что крестоцветные овощи, включая капусту, имеют глюкозинолаты, которые затем организм превращает в соединения с противораковыми свойствами.
Укрепление костей
Из-за содержания витамина К капуста может помочь в поддержании здоровья костей и снижении риска остеопороза.
Воздействие на сердце
Капуста обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.
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