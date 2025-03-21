Уловки для фигуры: как наслаждаться ресторанной едой без лишних калорий

Питание в ресторанах может стать испытанием для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес. Большие порции, калорийные блюда и скрытые ингредиенты часто усложняют контроль за рационом.

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Однако эксперты по здоровому питанию предлагают стратегии, которые помогут избежать лишних калорий, не жертвуя вкусом. Издание express.co рассказывает, как правильно выбирать блюда, контролировать порции и оставаться в форме даже во время частых визитов в рестораны.

Эксперт клиники похудения Джозеф Франклин рекомендует изменить привычный порядок заказа и отказаться от основного блюда в пользу двух закусок. "Если вы выбираете две закуски вместо одной большой порции, вы получаете разнообразие вкусов и в то же время не превышаете рекомендованную калорийность", – объяснил он.

Если такой вариант не нравится, профессор Джозеф советует другой подход: разделить основное блюдо с кем-нибудь или заказать половину порции. Еще один способ – съесть только часть блюда в ресторане, а остальное забрать с собой.

Правильный выбор продуктов

Кроме контроля порций следует обращать внимание на состав блюд. По словам профессора Джозефа, лучше всего отдавать предпочтение продуктам, богатым белком и клетчаткой, имеющим низкий гликемический индекс (ГИ). К таким продуктам относятся бобовые (фасоль, нут), орехи и некоторые фрукты – они усваиваются медленно, способствуя стабильному уровню сахара в крови.

Продукты с ГИ менее 55 считаются низкогликемическими, а превышающие 70, например картофель и белый хлеб, быстро повышают уровень сахара в крови. В то же время в Национальной службе здоровья Великобритании (NHS) отмечают, что оценивать ГИ следует в контексте всего приема пищи, а не отдельных ингредиентов.

"Количество потребленных углеводов в целом имеет большее значение, чем сам гликемический индекс продукта. Высокогликемических продуктов не обязательно следует избегать, но их следует сочетать с низкогликемическими блюдами, например овощами, белковыми продуктами или фруктами. Это поможет уменьшить общий ГИ блюда", - идет уменьшение общего ГИ блюда.

Что можно заказать в ресторане?

Профессор Джозеф приводит конкретные примеры полезных блюд: "Греческие салаты, рыба на гриле и овощные салаты – отличные варианты. В японских ресторанах следует выбирать сашими, суши с коричневым рисом, салаты из морских водорослей и суп мисо. Зато лучше избегать темпуры и блюд с калорийными.

Еще один важный аспект – напитки. По словам Джозефа, они могут быть скрытым источником калорий. "Следует отдавать предпочтение воде или чаю без сахара. Сладких напитков лучше избегать, а алкоголь ограничить, ведь он снижает самоконтроль и может вызвать усиление аппетита", – подытожил эксперт.

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