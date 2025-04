Упаковка для еды, которая может провоцировать развитие рака: о чем говорит наука

Упакованные закуски и ультраобработанные продукты могут содержать вредные добавки и даже микропластик, что может угрожать вашему здоровью. Кроме того, потребление таких продуктов может быть связано с повышенным риском развития рака и других заболеваний.

Наука утверждает, что рост потребления ультраобработанных продуктов коррелирует с увеличением риска заболеваний, в частности рака яичников. А потому, ограничение таких продуктов в рационе может оказать положительное влияние на здоровье и снизить риски. В Eat This, Not That рассказали подробно о таких закусках, чем вреден микропластик и как избежать такой угрозы.

Что прячется в закусках?

Ультраобработанные продукты, содержащие химические добавки и вредные вещества из упаковки, могут повышать риск развития рака. Такие продукты часто имеют низкую питательную ценность, а высокое содержание насыщенных жиров, соли и сахара может способствовать хроническому воспалению, что связано с риском онкологических заболеваний.

Исследования показывают, что химические вещества, которые нарушают эндокринную систему, а также микропластик, который попадает в организм через упаковку, могут также быть связаны с негативными последствиями для здоровья. Однако ограничение потребления таких продуктов может снизить эти риски и улучшить общее состояние здоровья.

Как влияет микропластик?

Исследование, проведенное Университетом Ньюкасла в Австралии показывает, что потребление микропластика через пищу, воду и воздух может иметь негативное влияние на здоровье. Так, человек еженедельно может употреблять до 5 граммов пластика, что эквивалентно весу кредитной карты, а также более 2000 частиц микропластика, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Хотя исследования не доказывают прямую связь между ультраобработанными продуктами и развитием рака, злоупотребление такими продуктами может быть вредным из-за их высокого содержания насыщенных жиров, сахаров и соли. Поэтому в рацион важно включить питательные варианты пищи, такие как фрукты, овощи, рыба, орехи и бобовые, чтобы снизить риск развития хронических заболеваний.

Как ограничить влияние пластика?

1. Уменьшите потребление консервированных продуктов. Учтите, что консервированные продукты, даже если на банке написано "без бисфенола А", могут содержать другие бисфенолы. Эти химические вещества могут нарушать гормональный баланс, а также способствовать развитию ожирения.

2. Обратите внимание на номера в упаковке. Номера 3, 6 и 7 обозначают пластиковые контейнеры, которые могут содержать химические вещества, вызывающие беспокойство:

№3 — фталаты, нарушающие функцию тестостерона и метаболизм.

№6 – стирол, потенциальный канцероген.

№7 — бисфенолы, которые являются эстрогенами и могут вызвать ожирение и другие проблемы со здоровьем.

3. Выберите стекло вместо пластика во время разогрева пищи в микроволновке. Разогревая пластиковую посуду в микроволновке, вы можете повредить ее защитное покрытие. Это приводит к тому, что химические компоненты пластика попадают непосредственно в пищу, что увеличивает риск загрязнения.

