Упражнение, которое формирует мышцы пресса: как укрепить силу и избежать боли в спине

Сильное ядро — это не только о рельефном прессе, а об осанке, балансе и защите спины. Регулярная тренировка мышц живота и спины помогает избежать боли и оставаться активным в любом возрасте.

Самым эффективным движением для укрепления корпуса считают планку, которая не только подтягивает мышцы, но и разгружает позвоночник, уменьшая риск боли в пояснице. Какие преимущества планки и как тело реагирует на это упражнение, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущество упражнения на изоляцию

Изолированные упражнения типа скручиваний менее эффективны для укрепления пресса, чем интеграционные движения. Упражнения вроде альпинистов активируют больше мышц одновременно и дают лучший функциональный результат. Чтобы развивать ядро эффективно, выбирайте движения, где работает все тело.

Лучшее упражнение на пресс

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления центральной части тела. Оно активирует не только пресс, но и мышцы спины, особенно если добавить элементы нестабильности. Чем более сложный вариант планки вы выполняете, тем сильнее работает корпус. Это помогает лучше держать равновесие и защищает позвоночник.

Что происходит с телом во время выполнения планки

Низкая планка — это идеальное упражнение для начинающих. Оно укрепляет не только пресс, но и спину, ноги, ягодицы и плечи. Регулярное выполнение улучшает координацию, уменьшает боль в спине, укрепляет мышцы корпуса и стабилизирует позвоночник, что снижает нагрузку на поясницу.

Это улучшает осанку, помогает избежать будущих травм и поддерживает здоровье спины с возрастом. Включайте планки в свой ежедневный распорядок хотя бы на 30 секунд: начинайте с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время.

