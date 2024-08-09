Упражнения, которые помогут подтянуть грудь после 50: советы тренера

По данным Medical News Today, старение приносит изменения в верхней части тела, такие как морщины и растяжки на груди. Поэтому с возрастом важно включить в свой распорядок тренировок упражнения, способствующие подтяжке и здоровью груди.

Издание eatthis.com обратилось к тренеру Дэйву Шелтону, который поделился самыми эффективными упражнениями для подтяжки груди, которые следует добавить в свой тренировочный план.

Перевернутый ряд

Одним из основных упражнений для подтяжки груди является перевернутый ряд. По словам Шелтона, это упражнение прекрасно укрепляет мышцы спины и плеч, что способствует улучшению осанки и, как следствие, подтягивает грудь.

Шелтон рекомендует закрепить штангу на уровне талии в силовой раме. Также можно использовать тренажер с подвеской TRX или ленты сопротивления. Начиная упражнение, ложитесь под штангу, держа ее прямым хватом на ширине плеч. Вытяните ноги вперед и упритесь стопами в пол. После этого, выдыхая, подтягивайтесь к касанию грудью штанги. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 10 повторений.

Отжимания

Это классическое упражнение является отличным способом активизировать мышцы груди и придать им более подтянутый вид. Шелтон подчеркивает важность правильной техники выполнения, в частности, поддержание ровной спины и держание локтей близко к телу. Для достижения желаемых результатов выполняйте 2 подхода по 10-15 повторений, не менее трех раз в неделю.

Кабельный жим

Если вы еще не выполняли упражнения с использованием кабелей, то самое время это изменить. Это упражнение эффективно подтягивает грудь, работая как на внутренние, так и на наружные мышцы груди.

Для выполнения упражнения станьте прямо, поставьте ноги на ширине плеч и возьмите шкивы кабеля обеими руками. Сделайте шаг вперед, создав напряжение в кабелях, а затем поднимите руки перед грудью. Затем вернитесь в исходное положение и повторите движение. Выполните 3 подхода по 10 повторений.

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