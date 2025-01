Упражнения на восстановление и силу: тренировка для поддержания формы в возрасте

С возрастом ваше тело претерпевает много изменений, что для многих может быть сложным для принятия. В частности, потеря мышечной массы и снижение плотности костей, ухудшает баланс и координацию, увеличивая риск травм, что может затруднить физические упражнения.

Чтобы поддержать силу в повседневной жизни, важно включить упражнения для укрепления костей и мышц. Почему вам необходимы крепкие мышцы и какая тренировка улучшает силу с возрастом, рассказали в Eat This, Not That.

Необходимость мышц с возрастом

Крепкие мышцы важны для здоровья, поскольку они улучшают кровообращение, уменьшают воспаление и укрепляют иммунную систему. Физические упражнения помогают предотвратить остеопороз, стабилизируют суставы и снижают риск боли при артрите.

Кроме того, регулярные тренировки укрепляют равновесие, что помогает избежать падений и травм. Для более легкого и здорового старения, добавьте в рацион кальций и витамин D, откажитесь от курения и алкоголя, а также занимайтесь физической активностью.

Тренировка с сопротивлением, которая восстанавливает силу

Начните с водной аэробики, которая обеспечивает сопротивление и улучшает движения. Затем, переходя к тренажерам вне бассейна, выберите силовые устройства, которые активируют отдельные мышцы или их комбинации. Начните с низких весов и постепенно увеличивайте нагрузку, сосредотачиваясь на правильной технике выполнения.

Когда вы будете готовы к нагрузке на все тело, попробуйте круговую тренировку, где чередуются упражнения для бицепсов, трицепсов, плеч, груди, спины и ног. Не забывайте о мышцах кора, поддерживающих позвоночник и осанку, выполняя упражнения, такие как планка. А для улучшения координации добавьте пилатес, тай-чи или йогу.

