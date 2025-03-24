Упражнения, подтягивающие грудь: как избавиться от обвисшей кожи
Обвисшая грудь — это распространенное явление, которое может возникнуть из-за возраста, резкого похудения или гормональных изменений. Хотя грудь состоит из жировой ткани, а не мышц, однако правильные упражнения способны помочь улучшить ее вид.
Чтобы сделать грудь визуально подтянутой, важно укреплять мышцы верхней части тела. В Eat This, Not That рассказали, какие упражнения помогут вам достичь желаемого эффекта и улучшить вид бюста.
Широкие отжимания
Примите положение для отжиманий, разместив руки под плечами, а корпус держа напряженным. Вы можете выполнять упражнение с колен или на прямых ногах, а чередуя положения, делайте широкие и узкие отжимания. Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Жим гантелей лежа
Лягте на скамью, держа гантели ладонями к стопам, а ноги на полу. Вдохните, опустите гантели к груди, а затем выдохните и поднимите их вверх. Активируйте пресс и контролируйте движение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Наклон с гантелями
Лягте на наклонную скамью, держа гантели перед грудью. Напрягите кор, разведите руки в стороны до уровня груди, а затем вернитесь в исходное положение. Контролируйте движение, и не опускайте гантели слишком низко. Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Кабельный кроссовер
Установите ручки тренажера на самый высокий уровень и выберите комфортный для вас вес. Встаньте, держа ноги на ширине плеч, сделайте шаг вперед и слегка наклоните туловище. Потяните ручки вниз, растягивая грудные мышцы, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Поза кобры
Лягте на живот, держа ноги на ширине бедер, ладони у груди. Нажмите руками, чтобы поднять грудь, оставляя таз и ноги на земле. Смотрите вверх, растягивая шею, и следите за дыханием. Удерживайте позу в течение нескольких секунд, после чего опуститесь. Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Ранее OBOZ.UA рассказал, об упражнениях, подтягивающих грудь.
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