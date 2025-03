Упражнения, подтягивающие грудь: как избавиться от обвисшей кожи

Обвисшая грудь — это распространенное явление, которое может возникнуть из-за возраста, резкого похудения или гормональных изменений. Хотя грудь состоит из жировой ткани, а не мышц, однако правильные упражнения способны помочь улучшить ее вид.

Чтобы сделать грудь визуально подтянутой, важно укреплять мышцы верхней части тела. В Eat This, Not That рассказали, какие упражнения помогут вам достичь желаемого эффекта и улучшить вид бюста.

Широкие отжимания

Примите положение для отжиманий, разместив руки под плечами, а корпус держа напряженным. Вы можете выполнять упражнение с колен или на прямых ногах, а чередуя положения, делайте широкие и узкие отжимания. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Жим гантелей лежа

Лягте на скамью, держа гантели ладонями к стопам, а ноги на полу. Вдохните, опустите гантели к груди, а затем выдохните и поднимите их вверх. Активируйте пресс и контролируйте движение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Наклон с гантелями

Лягте на наклонную скамью, держа гантели перед грудью. Напрягите кор, разведите руки в стороны до уровня груди, а затем вернитесь в исходное положение. Контролируйте движение, и не опускайте гантели слишком низко. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Кабельный кроссовер

Установите ручки тренажера на самый высокий уровень и выберите комфортный для вас вес. Встаньте, держа ноги на ширине плеч, сделайте шаг вперед и слегка наклоните туловище. Потяните ручки вниз, растягивая грудные мышцы, а затем вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Поза кобры

Лягте на живот, держа ноги на ширине бедер, ладони у груди. Нажмите руками, чтобы поднять грудь, оставляя таз и ноги на земле. Смотрите вверх, растягивая шею, и следите за дыханием. Удерживайте позу в течение нескольких секунд, после чего опуститесь. Выполните 3 подхода по 15 повторений.

