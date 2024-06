Упражнения с гантелями, которые должна выполнять каждая женщина после 40 лет, чтобы быть в форме

Несмотря на то, что все мы должны пройти через психологические составляющие среднего возраста, факт остается фактом: физические упражнения являются одним из немногих проверенных видов деятельности, надежно влияющих на некоторую потерю качества жизни, которую вы можете испытывать в результате старения.

Особенно гантели являются отличным выбором для борьбы с неизбежным течением времени и возраста, пишет Eat This Not That.

Выпады с гантелями

Выпады – это фантастическое упражнение, которое можно включить в любой режим тренировок. Они не только улучшают мышечный аспект физической формы, но и помогают в сбалансированности, координации и других ключевых аспектах предотвращения возрастной потери подвижности и повышенного риска падений. Выпады в первую очередь направлены на квадрицепсы, но они также задействуют подколенные сухожилия, ягодичные и икроножные мышцы.

Сословная тяга с гантелями

Сословная тяга гантелей задействует различные мышцы, включая ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы спины и мышцы кора, вместе помогая улучшить осанку и увеличить рост мышц вдоль спины, предотвращая травмы и потерю костной массы.

Чтобы выполнить сословную тягу с гантелями, встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа по одной гантели в каждой руке перед бедрами, ладонями к телу. Согнитесь в бедрах и слегка согните колени, опуская гантели к земле. Держите ровную спину на протяжении всего движения. Выдвиньте бедра вперед и сожмите ягодичные мышцы, возвращаясь в положение стоя. При движении вверх визуализируйте, как вы притягиваете нижнее ребро к тазу, и задействуйте пресс. Сделайте паузу в верхней части движения, сжав ягодичные мышцы на короткий момент перед началом следующего повторения. Повторите целевые повторения.

Тяги с гантелями

Упражнения с гантелями направлены прежде всего на мышцы спины, включая широкие и ромбовидные мышцы. Они также разрабатывают ваши бицепсы и плечи. Это упражнение может помочь поддерживать хорошую осанку, часто беспокоящую женщин в возрасте.

Чтобы выполнить тягу с гантелями, встаньте, расставив ноги по ширине бедер, держа по гантели в каждой руке. Согнитесь в пояснице и слегка согните колени, держа спину прямой. Поднимите гантели к груди, согнув локти и сжав лопатки. Когда вы втягиваете лопатки, представьте, как раздавливаете кусочек фрукта подмышкой. Удерживайте сокращение в верхней точке подъема примерно одну секунду, но избегайте пожимания плечами на протяжении всего диапазона движений. Медленно опустите гантели в исходное положение. Повторите целевые повторения.

Жим гантелей плечом

Жим гантелей плечом направлен на дельтовидные мышцы, трицепсы и несколько мышц верхней части тела. Жим плечами, также известный как жим над головой, может помочь сохранить вашу способность выполнять повседневные задачи, связанные с подъемом или тяготением над головой.

Приседания с гантелями

Приседания помогают поддерживать силу ног, затрагивая квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия и икроножные мышцы. Наряду с преимуществами роста мышц, сохранение вашей способности переходить из сиденья в положение стоя является жизненно важным аспектом компенсации общих эффектов старения.

Гибка бицепса с гантелями

Сгибание на бицепс – это изолирующее упражнение, направленное на двуглавую мышцу плеча. Это упражнение отлично подходит для поддержания силы в верхней части тела, позволяя поднимать и переносить вещи в повседневной жизни.

Отдачи трицепса с гантелями.

Отдачи трицепса направлены специально на трехглавую мышцу на задней части плеча. Сильные трицепсы могут помочь с любыми толкающими движениями и помогут сохранить силу вашей руки сбалансированной.

