Упражнения вместо приседаний, тренирующих нижнюю часть тела

Приседания не всегда являются любимыми упражнениями из-за сильной боли, которую они вызывают каждый раз при выполнении. Если вы ищете эффективные альтернативы приседаниям, мы подобрали для вас правильные упражнения.

Эти упражнения нацелены на ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и бедра. Включая их в свои тренировки вместо приседаний, вы получите те же преимущества.

Сословная тяга с лентой на одной ноге

Обмотайте резиновую ленту вокруг середины левой ноги и возьмитесь за другой конец обеими руками. Перенесите вес на левую ногу и слегка согните.

Теперь, держа спину прямо, наклонитесь вперед и вытяните правую ногу позади себя. Оттолкнитесь левой пяткой и вернитесь в положение стоя. Сделайте 10–15 повторений на каждую сторону.

Собачий удар ногой вниз

Начните в упоре лежа, поставив ноги на расстоянии бедер друг от друга и расставив руки на ширине плеч. Затем приподнимите бедра и примите позу собаки лицом вниз. Ваше тело будет похоже на гору.

Затем поднимите правую ногу к потолку, балансируя на руках и левой ноге. Опустите правую ногу на пол и повторите то же самое с другой стороны.

Маховая тяга с гантелями к бедру

Лягте, положив плечи и верхнюю часть тела на скамью. Согните ноги в коленях и держите ступни на расстоянии примерно 12 дюймов от ягодиц.

Держите гантель обеими руками. Теперь задействуйте пресс, втяните пятки, сожмите ягодицы и оторвите бедро от пола. Задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Обратный выпад из гирея

Обратные выпады идеально подходят для тех, кто испытывает проблемы с коленями и не может делать приседания. Держите гирю обеими руками перед грудью.

Отведите правую ногу за спину и согните колени так, чтобы левое колено было под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с другой стороны. Сделайте 10 повторений.

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