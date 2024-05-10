Упражнения вместо приседаний, тренирующих нижнюю часть тела
Приседания не всегда являются любимыми упражнениями из-за сильной боли, которую они вызывают каждый раз при выполнении. Если вы ищете эффективные альтернативы приседаниям, мы подобрали для вас правильные упражнения.
Эти упражнения нацелены на ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы и бедра. Включая их в свои тренировки вместо приседаний, вы получите те же преимущества.
Сословная тяга с лентой на одной ноге
Обмотайте резиновую ленту вокруг середины левой ноги и возьмитесь за другой конец обеими руками. Перенесите вес на левую ногу и слегка согните.
Теперь, держа спину прямо, наклонитесь вперед и вытяните правую ногу позади себя. Оттолкнитесь левой пяткой и вернитесь в положение стоя. Сделайте 10–15 повторений на каждую сторону.
Собачий удар ногой вниз
Начните в упоре лежа, поставив ноги на расстоянии бедер друг от друга и расставив руки на ширине плеч. Затем приподнимите бедра и примите позу собаки лицом вниз. Ваше тело будет похоже на гору.
Затем поднимите правую ногу к потолку, балансируя на руках и левой ноге. Опустите правую ногу на пол и повторите то же самое с другой стороны.
Маховая тяга с гантелями к бедру
Лягте, положив плечи и верхнюю часть тела на скамью. Согните ноги в коленях и держите ступни на расстоянии примерно 12 дюймов от ягодиц.
Держите гантель обеими руками. Теперь задействуйте пресс, втяните пятки, сожмите ягодицы и оторвите бедро от пола. Задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
Обратный выпад из гирея
Обратные выпады идеально подходят для тех, кто испытывает проблемы с коленями и не может делать приседания. Держите гирю обеими руками перед грудью.
Отведите правую ногу за спину и согните колени так, чтобы левое колено было под углом 90 градусов. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с другой стороны. Сделайте 10 повторений.
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