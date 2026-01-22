Утреннее меню после 50 лет: что не стоит есть на завтрак

После 50 лет питание начинает играть значительно более важную роль в поддержании здоровья и профилактике хронических заболеваний. Привычные на первый взгляд блюда могут иметь скрытое негативное влияние на сердце, сосуды и обмен веществ.

Именно поэтому диетологи советуют внимательнее относиться к выбору завтрака, который задает тон всему дню. Одно популярное утреннее блюдо после 50 лет может оказаться худшим вариантом для организма, пишет eatthis.com.

Завтрак, которого стоит избегать после 50 лет

Худшим выбором для утреннего приема пищи после 50 лет диетологи называют жареную курицу с вафлями, особенно если блюдо подается с подливкой.

Сочетание двух калорийных и жирных компонентов превращает это блюдо в настоящую "калорийную бомбу" с избытком насыщенных жиров и соли. В классическом исполнении такой завтрак может содержать не менее 1000 калорий. Курицу готовят во фритюре, подают на большой вафле, щедро смазанной маслом и приготовленной на цельном молоке, а сверху добавляют подливу. Все это значительно повышает содержание насыщенных жиров и натрия.

"Я советую не делать это блюдо регулярной частью рациона, особенно людям после 50 лет или тем, кто уже имеет одно или несколько хронических заболеваний", – отмечает диетолог Тоби Амидор.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров способны повышать риск развития хронических болезней в старшем возрасте. Именно поэтому завтрак из курицы и вафель считается неудачным выбором.

Почему курица с вафлями – опасная комбинация?

Основная причина, по которой это блюдо вредит здоровью людей старше 50 лет, заключается в нарушении сразу трех важных диетических рекомендаций. Во-первых, жареная курица и подлива на основе сливочного масла содержат чрезмерное количество насыщенных жиров. Во-вторых, вафли с сиропом обеспечивают высокий уровень добавленного сахара. В-третьих, блюдо имеет избыток натрия.

Например, порция жареной курицы с подливкой содержит 14 граммов насыщенных жиров – это около 70% от рекомендуемой суточной нормы – и 2140 мг натрия, что составляет почти 93% суточного лимита. Если же полить вафли четырьмя столовыми ложками блинного сиропа (а обычно его используют еще больше), организм получит около 30 граммов добавленного сахара – более половины максимально допустимой суточной нормы – еще до обеда.

Что советуют официальные рекомендации по питанию?

Рекомендации по питанию (DGA) разработаны для того, чтобы помочь снизить риск хронических заболеваний и обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Согласно этим рекомендациям, чем ближе рацион к принципам здорового питания, тем меньше вероятность развития хронических болезней.

Среди ключевых советов DGA:

ограничивать потребление насыщенных жиров до 10% суточной калорийности или примерно до 20 граммов в день при рационе 2000 калорий. Американская ассоциация сердца также рекомендует уменьшить количество жирного мяса, кожи птицы, сала, сливок, масла, сыра, мороженого, кокосового и пальмового масел, а также жареных и сдобных блюд;

контролировать количество добавленного сахара – не более 10% суточной энергии или до 50 граммов в день. Добавленный сахар почти не имеет питательной ценности, но способствует набору веса, что повышает риск многих хронических заболеваний;

ограничивать потребление натрия до 2300 мг в сутки (примерно одна чайная ложка соли). По данным Американской ассоциации сердца, уменьшение количества соли в рационе помогает "снизить артериальное давление и/или предотвратить развитие гипертонии".

Как наслаждаться любимым блюдом без вреда?

Отказываться от курицы с вафлями навсегда не обязательно. Существуют способы сделать это блюдо значительно полезнее, не потеряв при этом вкуса.

Знание простых кулинарных приемов помогает адаптировать любимые блюда к принципам здорового питания. Диетолог Тоби Амидор предлагает облегченную версию курицы с вафлями.

"Для ее приготовления используется курица-гриль без кожи, которую подают с небольшой порцией домашней цельнозерновой вафли, приготовленной на обезжиренном молоке с добавлением несладкого яблочного пюре. Блюдо дополняет легкая подлива на основе обезжиренного молока, куриного бульона с низким содержанием натрия и небольшого количества несоленого сливочного масла", – рекомендует диетолог.

