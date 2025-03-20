Утренний кофе натощак: привычка, которая может повредить вашему здоровью
Кофе – один из самых популярных напитков в мире, который многие употребляют сразу после пробуждения. Однако новые исследования свидетельствуют, что такая привычка может негативно влиять на уровень сахара в крови и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые выяснили, что особенно вредно употребление кофе натощак после плохого сна. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно пить этот напиток, чтобы извлечь максимум пользы и избежать потенциального вреда.
Как проводилось исследование?
Ученые из Центра питания, физических упражнений и метаболизма при Университете Бата (Великобритания) провели эксперимент с участием 30 человек. Они протестировали три разных сценария:
- Нормальный сон: участники хорошо выспались, а утром выпили напиток с сахаром, имитирующим типичный завтрак.
- Плохой сон: людей будили каждый час на пять минут, после чего им тоже давали тот же напиток.
- Кофе перед завтраком: после беспокойной ночи участники сначала выпивали чашку крепкого черного кофе, а только через пол часа получали сахарный напиток.
В ходе эксперимента исследователи отслеживали уровень глюкозы в крови каждого участника.
Результаты: когда кофе вредит?
Неожиданно, но кратковременное нарушение сна само по себе не вызывало существенных изменений в уровне сахара и реакции инсулина. Однако ситуация кардинально изменилась, когда после дурного сна люди пили кофе перед завтраком. В этом случае уровень сахара в их крови подскочил на 50%.
"Если первым веществом, которое получает наш организм утром, становится кофе – особенно после плохого сна – это негативно влияет на контроль уровня сахара в крови", – объясняет профессор метаболической физиологии Университета Бата Джеймс Бэттс. Он рекомендует сначала позавтракать, а затем, в случае необходимости, выпить кофе.
Почему это открытие важно?
"Многие люди начинают утро с кофе, особенно если чувствуют себя уставшими. Чем сильнее мы истощены, тем крепче напиток выбираем. Но до сих пор мы мало знали о реальном влиянии такой привычки на метаболизм и уровень сахара в крови", – отмечает Беттс.
Чтобы избежать потенциального вреда, эксперты советуют не отказываться от любимого напитка, но изменить время его употребления.
Чем полезен кофе, если его пить правильно?
Помогает в тренировках
Кофе не только заряжает энергией, но и может уменьшать боли в мышцах. Поэтому чашка напитка после физических упражнений будет полезна – но важно сначала что-нибудь съесть.
Улучшает настроение
Кофеин способен снижать риск депрессии. Исследования показывают, что пьющие кофе люди реже страдают от депрессивных расстройств, но неизвестно, связано ли это именно с кофеином или другими веществами в составе кофе.
Укрепляет организм
Напиток содержит антиоксиданты, которые могут защищать от хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. По словам диетолога Келли Макгрейн, кофе богат хлорогеновой кислотой, что помогает снижать уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови.
Стимулирует работу мозга
Кофеин способствует снижению риска деменции. Исследование, опубликованное в Национальной библиотеке медицины США, выявило, что люди, потреблявшие 3-5 чашек кофе в день в среднем возрасте, на 65% реже болели деменцией в старости.
Способствует похудению
Если ваша цель – похудение, кофе может стать надежным помощником. Ученые Гарвардской школы общественного здоровья Т. Чана выяснили, что 4 чашки кофе в день помогают снизить жировые отложения.
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