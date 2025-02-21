Утренний ритуал: 7 эффективных привычек для регулярного стула

Утреннее стула кишечника является важной частью здорового пищеварения, ведь оно способствует комфортному самочувствию в течение дня. Однако многие люди сталкиваются с трудностями в этом процессе, что может вызвать дискомфорт и вздутие.

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Существуют простые и эффективные способы, которые помогут наладить регулярность стула. Следуя этим рекомендациям от eatthis.com, вы сможете улучшить работу своего кишечника и чувствовать себя лучше каждое утро.

"Утреннее стул помогает избавиться от дискомфорта, уменьшить ощущение тяжести и вздутия, что улучшает самочувствие на целый день. Наши биологические часы запускаются после пробуждения, поэтому большинство людей испытывает потребность в туалете утром. гастроэнтерологии Южной Калифорнии.

Чтобы поддерживать нормальный стул, важно, чтобы кал был мягким, не вызывал дискомфорта, а кишечник опорожнялся полностью без чрезмерного напряжения.

Поддерживайте достаточное потребление воды

Если испытываете трудности с стулом, вероятно, ваш организм недостаточно увлажнен. Вода играет немаловажную роль в пищеварении: она способствует плавному продвижению пищи по кишечнику и поддерживает его эластичность.

Согласно WebMD, обезвоживание – одна из самых распространенных причин запора. "Без достаточного количества жидкости кал может становиться сухим и плотным. Поэтому следует регулярно употреблять воду в течение дня", – отмечает доктор Беруким.

Будьте физически активны

Чтобы стимулировать работу кишечника, следует больше двигаться. Физическая активность помогает избежать запоров, поскольку ускоряет прохождение пищи через толстую кишку.

Доктор Беруким советует уделять ходьбе хотя бы 30 минут в день. "Регулярная физическая нагрузка способствует естественному и комфортному стулу утром", - добавляет он.

Добавьте в рацион клетчатку, пробиотики и полезные жиры

Пищевые привычки также влияют на пищеварение. Потребление клетчатки, пробиотиков и здоровых жиров способствует регулярному стулу.

"Взрослые должны получать от 25 до 28 г клетчатки каждый день", – объясняет доктор Беруким.

Включите в свой рацион продукты, богатые клетчаткой: семена чиа, чернослив, ягоды, молотые семена льна. При выборе перекусов следует обращать внимание на содержащие хотя бы два из этих компонентов.

Используйте правильное положение во время туалета

Может быть, вы слышали о Squatty Potty. Этот специальный стул помогает занять оптимальное положение для стула. На официальном сайте Squatty Potty объясняется, что естественным для человека является стул в позе приседания. Современные унитазы не учитывают этот фактор, ведь мы сидим на них, а не приседаем. Squatty Potty поднимает колени выше уровня бедер, что выпрямляет прямую кишку и расслабляет мышцы тазового дна.

"Это облегчает стул, делая процесс более естественным", – отмечает доктор Беруким.

Попробуйте массаж живота

Массаж живота – эффективный способ стимуляции кишечника. Он способствует лучшему продвижению каловых масс и упрощает дефекацию.

"Массаж живота может помочь кишечнику работать эффективнее, способствуя прохождению содержимого в правильном направлении", – отмечает доктор Беруким.

Выпейте горячий напиток

Некоторые напитки могут помочь наладить работу кишечника. Доктор Беруким рекомендует включать в рацион по утрам кофе или другие горячие напитки.

"Кофе – это природное слабительное средство, которое способствует перистальтике", – объясняет врач. Исследование, опубликованное в журнале Gut, выявило, что 29% людей после употребления кофе ощущали позывы в туалет.

Принимайте правильные добавки вечером

Прием некоторых добавок перед сном может способствовать утреннему стулу.

"Употребление перед сном добавок, таких как магний или мягкие слабительные средства, может стимулировать сокращение кишечных мышц", – отмечает доктор Беруким.

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