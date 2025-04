Утренняя йога: лучшее упражнение для тела. Видео

Начните утро с йоги, чтобы зарядиться энергией и подготовить тело к активному дню. Такая практика разогревает мышцы, активирует ум и помогает сохранять спокойствие в течение всего дня.

Особенно эффективна последовательность упражнений, которая одновременно укрепляет мышцы, улучшает гибкость и формирует тело. Какие упражнения из йоги могут дать ощутимые результаты при их ежедневном выполнении, рассказали в Eat This, Not That.

Приветствие солнцу (Сурья Намаскар)

Это идеальный способ разбудить тело утром. Это упражнение активирует мышцы, улучшает кровообращение и заряжает энергией. Для выполнения, начните с позы горы, плавно переходите в сгиб, планку, позу "собака мордой вниз", а затем возвращайтесь в исходное положение. Двигайтесь в ритме дыхания, не спеша и уже через 5-7 минут вы почувствуете, как тело оживает.

Позы воина

Позы воина помогают укрепить ноги, корпус и руки, одновременно улучшая равновесие. Они активируют глубокие мышцы и тренируют внимание, что особенно полезно с утра.

Воин І. Из позы горы сделайте шаг левой ногой назад под углом 45°, а правое колено согните над лодыжкой. Поднимите руки вверх, держите ладони вместе, взгляд направьте на руки, а плечи расслабьте. Удерживайте позу в течение 5 глубоких вдохов, а затем поменяйте сторону. Повторите по 3 раза на каждую ногу для укрепления тела и лучшей устойчивости.

Воин II. Встаньте в первую позицию, плавно раскройте бедра и плечи в сторону, вытяните руки параллельно полу, направляя взгляд через передний средний палец. Переднее колено оставьте над лодыжкой и выпрямите спину. Удерживайте позу в течение 5 вдохов, а затем поменяйте сторону. Повторите по 3 раза на каждую сторону.

Поза лодки (Навасана)

Сядьте на пол, согнув колени и приподняв ноги от земли, балансируя на сидячих костях. Вытяните руки вперед, параллельно полу, и выпрямите ноги под углом 45°, образуя телом латинскую букву "V". Держите грудную клетку приподнятой, а позвоночник ровным, задержавшись на 5 вдохов и сделайте 3 подхода.

Планка

Начните с позиции для отжиманий, держа руки на ширине плеч, а запястья под плечами. Напрягите корпус и выпрямите ноги, балансируя на носках, удерживая тело в прямой линии. Задержитесь на 30-60 секунд, дыша глубоко, а затем повторите упражнение трижды.

