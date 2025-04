Утренняя тренировка с накопительным эффектом: упражнения, сжигающие жир в течение дня

Лучшая тренировка — это та, которую вы действительно выполняете. Если у вас есть возможность тренироваться утром, это может иметь многочисленные преимущества для вашего здоровья, включая улучшение уровня сахара в крови, поддержку энергии и увеличение сжигания жира в течение дня.

Утренние тренировки, особенно интервальные упражнения высокой интенсивности, помогут повысить метаболизм и улучшить физическое состояние, а также укрепить ваше здоровье. Какие упражнения сделает вас бодрыми и энергичными на весь день, рассказали в Eat This, Not That.

Рекомендации к тренировкам

Для начала, установите таймер на 10 минут и выполняйте каждое упражнение по 30 секунд. Старайтесь делать столько повторов, сколько сможете. Кроме того, после каждого круга делайте перерыв на 10-30 секунд, в зависимости от вашего уровня подготовки.

Приседания с весом

Положите руки за голову, переплетя пальцы. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч с легким разворотом пальцев ног. Приседайте как можно ниже, а для большей интенсивности, если вы в хорошей форме, замените приседания на берпи.

Прыжок

Сделайте прыжок, разводя руки в стороны под углом 90 градусов и расставляя ноги. Подскочив, поверните ноги назад и хлопните в ладоши перед собой.

Отжимания

Поставьте руки на пол на ширине плеч, держа мышцы живота напряженными, а тело — прямым. Сожмите лопатки вместе и опускайте тело, пока грудь не поднимется на сантиметр от пола. Если 30 секунд отжиманий слишком много, выполните от 5 до 10 повторов.

Боковые прыжки

Прыгните вправо, приземлившись на правую ногу. Затем отскочите от нее и прыгните обратно на левую ногу для следующего повторения.

