В чем преимущества потребления орехов
Орехи следует добавить в свой рацион из-за питательной ценности. Они являются хорошим источником растительного белка, содержат полезные для сердца жиры, витамины и минералы.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что потребление орехов может снизить риск диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Орехи снабжают белок, клетчатку, омега-3 жирные кислоты.
Преимущество потребления орехов:
Снижение риска сердечных заболеваний
Согласно исследованию увеличение потребления орехов может снизить риск высокого уровня холестерина и артериального давления. Омега-3 жирные кислоты пользуются здоровьем сердечно-сосудистой системы.
Борьба с диабетом
Орехи могут снизить риск диабета. Они улучшают концентрацию сахара в крови и чувствительность к инсулину.
Помощь в управлении весом
Согласно исследованию, орехи могут помочь при похудении. В частности, миндаль связан с пониженным индексом массы тела и содержанием жира в организме человека.
Снижение риска развития рака
Употребление орехов может помочь защитить от определенных видов рака. Согласно обзору 2022 года, орехи могут снизить риск рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы и легких.
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