В чем преимущества потребления орехов

Орехи следует добавить в свой рацион из-за питательной ценности. Они являются хорошим источником растительного белка, содержат полезные для сердца жиры, витамины и минералы.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что потребление орехов может снизить риск диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Орехи снабжают белок, клетчатку, омега-3 жирные кислоты.

Преимущество потребления орехов:

Снижение риска сердечных заболеваний

Согласно исследованию увеличение потребления орехов может снизить риск высокого уровня холестерина и артериального давления. Омега-3 жирные кислоты пользуются здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Борьба с диабетом

Орехи могут снизить риск диабета. Они улучшают концентрацию сахара в крови и чувствительность к инсулину.

Помощь в управлении весом

Согласно исследованию, орехи могут помочь при похудении. В частности, миндаль связан с пониженным индексом массы тела и содержанием жира в организме человека.

Снижение риска развития рака

Употребление орехов может помочь защитить от определенных видов рака. Согласно обзору 2022 года, орехи могут снизить риск рака толстой кишки, желудка, поджелудочной железы и легких.

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