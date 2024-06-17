Невероятная пищевая ценность: почему яйца следует есть каждому

Яйца считаются основным продуктом по всему миру. Они универсальны и имеют отличный пищевой профиль.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он призвал включить яйца в свой рацион из-за их невероятной пользы.

Обычно вареное яйцо среднего размера содержит около 68 калорий, в то время как жареное – от 90 до 110 калорий. Вместо этого яичный белок менее калорийный, он содержит всего 17.

Что следует знать о яйцах: ответ врача

Яйца предлагают высококачественный белок и витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека. Они содержат витамины А, В2, В12, D и Е, а также минералы, такие как цинк, железо и селен. Благодаря этому яйца необходимы для сбалансированного питания. Они положительно влияют на разные аспекты – здоровье мозга до появления мышц.

Врач Завос подчеркивает важность учета индивидуальных диетических потребностей при включении яиц в свой рацион.

"Включение яиц в свой рацион может значительно способствовать вашему самочувствию. Будь то вареные, жареные или просто как яичные белки, яйца предлагают универсальность и пользу для здоровья, с которыми могут сравниться некоторые другие продукты", – сказал Крис Завос.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как питание влияет на боли в суставах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.