В чем разница между безлактозными и безмолочными продуктами?

В современном мире все больше людей сталкиваются с пищевыми ограничениями, среди которых – непереносимость лактозы и аллергия на молочные продукты. Поэтому на упаковках продуктов часто можно увидеть маркировку "без лактозы" или "без молочных продуктов".

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Хотя эти отметки кажутся похожими, они имеют существенные различия, о которых стоит знать каждому. Издание eatthis.com объясняет разницу между этими двумя типами продуктов.

Что означает маркировка "без молочных продуктов"?

По словам диетолога Аманды Блечман, "если на упаковке написано, что продукт является безмолочным, это означает, что он не содержит молока или никаких компонентов, получаемых из молока". Это касается, в частности, растительного йогурта или альтернатив молока, таких как овсяное.

Поскольку молоко является естественным источником белка, безмолочные альтернативы обычно содержат гораздо меньше белка. Например, в одном стакане (225 мл) обычного молока – примерно 8 граммов белка, тогда как такая же порция миндального молока содержит только 1 грамм.

Безмолочные продукты выбирают, в частности, те, кто придерживается веганского стиля питания, или те, кому просто не нравится вкус молочных изделий. В то же время, Блечман советует внимательно читать состав:

"Несмотря на большой выбор немолочных альтернатив, важно внимательно изучать этикетку, чтобы убедиться, что продукт содержит необходимые питательные вещества. Кальций и витамин D – это ключевые элементы, которые обычно содержатся в молочных продуктах. Многие растительные альтернативы сейчас обогащены этими питательными веществами, чтобы помочь людям придерживаться рекомендованных норм потребления, не нарушая выбранной диеты", – отмечает она.

Что известно о продуктах без лактозы?

Блечман объясняет: "Лактоза – это естественный молочный сахар, который содержится в молоке и продуктах из него. Люди с лактозной непереносимостью имеют трудности с ее перевариванием".

То есть, непереносимость лактозы – это не аллергия на молоко. Продукты, обозначенные как "без лактозы", все еще остаются молочными, однако лактоза из них удалена. Это делается либо путем добавления специального фермента лактазы, либо методом ультрафильтрации.

"Некоторые виды молочных продуктов, например йогурт, уже содержат меньше лактозы благодаря бактериям, которые частично расщепляют ее в процессе брожения", – объясняет Блечман.

Поэтому люди, которые не переносят лактозу, но хотят получать белок из молочных источников, могут спокойно потреблять йогурт без риска неприятных последствий.

Однако, если у человека аллергия именно на белки молока, то даже продукты без лактозы для него не являются безопасными. В таком случае нужно искать именно те продукты, которые маркированы как полностью безмолочные.

"Продукты без лактозы могут быть вполне безопасными для тех, кто не переносит лактозу. Однако FDA четко указывает, что эта марка не является гарантией безопасности для людей с аллергией на молочные белки. Если кто-то стремится избежать молочных компонентов, ему следует выбирать только те продукты, которые прямо обозначены как безмолочные", – объясняет Блечман.

Таким образом, хотя эти два термина могут казаться похожими, они имеют принципиально разное значение. Людям с непереносимостью лактозы подойдут продукты без лактозы, но те, кто имеет аллергию на молочные белки, должны полностью исключить любые молочные ингредиенты. Правильное понимание маркировки поможет избежать нежелательных последствий для здоровья.

Ранее OBOZ.UA писал, полезно ли пить овсяное молоко.

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