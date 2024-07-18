В Германии еще одного человека смогли вылечить от ВИЧ: все подробности

Берлинская клиника "Шарите" объявила об успешном лечении второго пациента от ВИЧ-инфекции. Достижению этого результата способствовало применение нового метода лечения.

Об этом сообщает DW. Первый пациент клиники, Тимоти Рэй Браун, был излечен благодаря полной пересадке костного мозга от донора с мутацией гена CCR5, защищающего от ВИЧ.

Для второго пациента, имя которого не уточняется, не удалось обнаружить подобного донора. Однако после пересадки костного мозга от донора с одной мутантной копией гена CCR5 его состояние улучшилось.

Он прекратил прием противовирусных препаратов и после пяти лет наблюдений врачи не обнаружили признаков ВИЧ в его организме, а его иммунная система функционирует нормально.

Этот случай уникален, поскольку ранее подобные исследования с использованием пересадки костного мозга от донора с одной мутантной копией гена CCR5 не всегда завершались успехом. Теперь в клинике "Шарите" проводят дальнейшие исследования для определения факторов, способствовавших этому выздоровлению.

По оценкам, около 39 миллионов человек во всем мире живут с ВИЧ-инфекцией. Сейчас семь человек во всем мире считаются вылеченными от ВИЧ.

Напомним, в 25 городах Южно-Африканской Республики и трех городах Уганды – странах, где самые высокие показатели заражения вирусом иммунодефицита человека среди молодых женщин – протестировали новый препарат для профилактики ВИЧ. Ланекапавир показал такую ​​эффективность, что третья фаза испытаний была прекращена досрочно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на конец 2023 года в Украине было установлено более 158 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и почти 49 тыс. случаев СПИДа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!