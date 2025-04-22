В Германии негативные последствия вакцинации COVID подтвердились лишь в 573 случаях из 192,2 млн: пострадавшие получат компенсацию

Негативные последствия COVID-вакцинации в Германии подтвердились лишь в 573 случаях из 192,2 млн. И пострадавшие получат компенсацию.

Видео дня

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Они ссылаются на информацию, полученную из запросов в органы власти Германии до начала апреля 2025 года.

"В целом в земельные органы власти Германии, ответственные за рассмотрение жалоб на прививку против коронавируса, поступило более 14 тысяч заявлений о признании вреда от прививок. Подавляющее большинство заявлений было отклонено, а более 2000 сейчас обжалуются", – говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что в случае признания вреда от вакцинации пострадавшие имеют право на лечение, реабилитацию или социальные выплаты за счет государства, в зависимости от степени тяжести.

"За время пандемии COVID-19 с декабря 2020 по апрель 2023 года в стране было введено 192,2 миллиона доз вакцины", – добавляют журналисты, ссылаясь на данные Федерального министерства здравоохранения Германии.

Подробности

В Германии в настоящее время почти 65 миллионов человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине для девушек 12-13 лет правительство хочет ввести вакцинацию от вируса папилломы человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в США завершена финальная фаза клинических исследований новаторской вакцины против ВИЧ, которая продемонстрировала чрезвычайную эффективность – 99%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!