В Китае распространяется новая смертельная болезнь: четыре человека уже умерли
В Китае выявили очередную вспышку инфекционной болезни, которая приводит к серьезным проблемам со здоровьем и даже смертельным исходам. Речь идет об опасном штамме стрептококка группы B, десятки случаев которого зафиксированы в Гонконге.
По предварительным данным, инфекция могла распространиться от пресноводной рыбы, которой торговали на местном рынке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
На сегодняшний день известно, что 91 человек обратился в медицинское учреждение с жалобами на сепсис и абсцесс суставов. Болезнь проявляется локализованными гнойными воспалениями, при этом общее инфекционное заражение организма, распространение инфекции при котором происходит кровотоком, поражает не отдельный орган, а весь организм.
Также известно как минимум о четырех смертельных случая инфицирования. Еще 12 пациентов, которые страдают от потенциально смертельной бактериальной инфекции, получили положительный результат на штамм, связанный с контактом с сырой пресноводной рыбой, который привел к вспышке заболевания в Гонконге.
Несмотря на новые случаи инфицирования, за последние две недели общее ежедневное количество госпитализированных пациентов, инфицированных бактерией, остается стабильным. В Центре здравоохранения Китая заявили, что причиной заражения является контакт с сырой пресноводной рыбой.
Первые случаи инфицирования стрептококком группы B были зафиксированы в августе. Тогда количество больных составляло около 30 пациентов. При этом около 90% больных сообщали, что контактировали с сырой пресноводной рыбой перед тем, как заболеть. Также семеро больных отмечали, что у них были раны на руке на момент контакта с сырой рыбой.
Исследование также выявило, что штамм ST283 в образцах окружающей среды и рыбе, которую собрали из рыбного киоска на рынке Шек Ву Хуэй, был идентичным тому, что который обнаружили у пациентов. В связи с ростом числа случаев заболевания, местные органы здравоохранения провели очистку и дезинфекцию всех прилавков с пресноводной рыбой на рынке. В свою очередь медики советуют жителям соблюдать гигиенические меры, в частности мыть руки во время работы с сырой рыбой и морепродуктами.
Напомним, на фоне распространения нового штамма коронавируса в Украине начали появляться сообщения, что люди, которые почти не имели никаких симптомов, уже в больнице узнают, что больны якобы пневмонией. На самом деле речь идет о немного ином процессе – пульмоните, который проявляется не у всех больных.
Ранее сообщалось, что война способствует росту заболеваемости туберкулезом в Украине. Среди причин – несвоевременное обращение за медицинской помощью, неудовлетворительные бытовые условия на оккупированных территориях и недостаточное питание.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.