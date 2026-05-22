В Минздраве рассказали, какой хантавирус циркулирует в Украине: передается ли он от человека к человеку
В Украине в 2026 году зафиксированы случаи хантавирусной инфекции у нескольких десятков пациентов. Большинство из них связаны с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – известной в нашей стране формой заболевания, имеющей природные очаги распространения.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Там заверили, что такой вирус не передается от человека к человеку.
По данным ЕСОЗ, с начала 2026 года за медицинской помощью с диагнозами, связанными с хантавирусными инфекциями, обратились 48 пациентов.
"Большинство случаев касались геморрагической лихорадки с почечным синдромом – формы хантавирусной инфекции, которая известна в Украине давно и имеет природные очаги. Хантавирус, который циркулирует в Украине, не передается от человека к человеку", – говорится в сообщении.
Что известно об инфекции
Хантавирусные инфекции относятся к редким вирусным заболеваниям, основным источником которых являются дикие грызуны.
Заражение происходит преимущественно через:
– вдыхание пыли или аэрозолей, загрязненных выделениями животных;
– во время контакта с инфицированными поверхностями;
– в процессе уборки или пребывания в потенциально зараженных помещениях.
Чаще всего случаи инфицирования фиксируют в теплый период года, когда возрастает контакт людей со средой обитания грызунов. Это происходит в полевых условиях, старых зданиях, укрытиях, складских и подвальных помещениях, а также во время земляных или фортификационных работ.
К группам повышенного риска относятся:
– военные;
– работники складов;
– строители;
– другие специалисты, которые работают в подобной среде.
Как развивается заболевание
Клиническая картина часто начинается неспецифически и может напоминать острые респираторные инфекции, однако в тяжелых случаях возможно поражение почек.
Среди основных симптомов:
– повышенная температура;
– сильная слабость;
– боль в мышцах или пояснице;
– тошнота и нарушение мочеиспускания.
В случае появления подобных симптомов после пребывания в потенциально опасных условиях необходимо обратиться к семейному врачу и обязательно сообщить о возможном контакте с грызунами или пребывания в рискованной среде.
Лечение преимущественно является симптоматическим и поддерживающим, а его результативность в значительной степени зависит от своевременного обращения за медицинской помощью.
Как уберечься от инфекции
Профилактика хантавирусных инфекций предполагает прежде всего избежание контакта с грызунами и их выделениями.
Рекомендуется:
– не проводить сухую уборку в потенциально зараженных помещениях, вместо этого использовать влажную обработку и средства индивидуальной защиты;
– хранить продукты в герметичной таре;
– проводить дезинфекцию поверхностей в случае обнаружения грызунов;
– соблюдать базовые правила гигиены во время пребывания в полевых условиях.
Напомним, хантавирусная инфекция это не новая болезнь. Ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев этого заболевания.
в мире идет разработка вакцин от вируса. Предварительно, необходимо будет минимум три дозы. Впрочем, на данный момент исследования сталкиваются с нехваткой финансирования.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения.