В Минздраве рассказали, какой хантавирус циркулирует в Украине: передается ли он от человека к человеку

В Украине в 2026 году зафиксированы случаи хантавирусной инфекции у нескольких десятков пациентов. Большинство из них связаны с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – известной в нашей стране формой заболевания, имеющей природные очаги распространения.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Там заверили, что такой вирус не передается от человека к человеку.

По данным ЕСОЗ, с начала 2026 года за медицинской помощью с диагнозами, связанными с хантавирусными инфекциями, обратились 48 пациентов.

"Большинство случаев касались геморрагической лихорадки с почечным синдромом – формы хантавирусной инфекции, которая известна в Украине давно и имеет природные очаги. Хантавирус, который циркулирует в Украине, не передается от человека к человеку", – говорится в сообщении.

Что известно об инфекции

Хантавирусные инфекции относятся к редким вирусным заболеваниям, основным источником которых являются дикие грызуны.

Заражение происходит преимущественно через:

– вдыхание пыли или аэрозолей, загрязненных выделениями животных;

– во время контакта с инфицированными поверхностями;

– в процессе уборки или пребывания в потенциально зараженных помещениях.

Чаще всего случаи инфицирования фиксируют в теплый период года, когда возрастает контакт людей со средой обитания грызунов. Это происходит в полевых условиях, старых зданиях, укрытиях, складских и подвальных помещениях, а также во время земляных или фортификационных работ.

К группам повышенного риска относятся:

– военные;

– работники складов;

– строители;

– другие специалисты, которые работают в подобной среде.

Как развивается заболевание

Клиническая картина часто начинается неспецифически и может напоминать острые респираторные инфекции, однако в тяжелых случаях возможно поражение почек.

Среди основных симптомов:

– повышенная температура;

– сильная слабость;

– боль в мышцах или пояснице;

– тошнота и нарушение мочеиспускания.

В случае появления подобных симптомов после пребывания в потенциально опасных условиях необходимо обратиться к семейному врачу и обязательно сообщить о возможном контакте с грызунами или пребывания в рискованной среде.

Лечение преимущественно является симптоматическим и поддерживающим, а его результативность в значительной степени зависит от своевременного обращения за медицинской помощью.

Как уберечься от инфекции

Профилактика хантавирусных инфекций предполагает прежде всего избежание контакта с грызунами и их выделениями.

Рекомендуется:

– не проводить сухую уборку в потенциально зараженных помещениях, вместо этого использовать влажную обработку и средства индивидуальной защиты;

– хранить продукты в герметичной таре;

– проводить дезинфекцию поверхностей в случае обнаружения грызунов;

– соблюдать базовые правила гигиены во время пребывания в полевых условиях.

Напомним, хантавирусная инфекция это не новая болезнь. Ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев этого заболевания.

Как сообщал OBOZ.UA, в мире идет разработка вакцин от вируса. Предварительно, необходимо будет минимум три дозы. Впрочем, на данный момент исследования сталкиваются с нехваткой финансирования.

