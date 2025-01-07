В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа: какие симптомы болезни и есть ли вакцина

В штате Луизиана (США) зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания.

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По предварительным данным, пациент заразился вирусом H5N1 после контакта с некоммерческой стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Луизианы.

В ведомстве уточнили, что жертвой стал пациент, который накануне был госпитализированный с первым случаем высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в Луизиане. Текущий риск для здоровья населения штата остается низким.

"Обширное расследование общественного здравоохранения не выявило никаких дополнительных случаев H5N1 или доказательств передачи от человека к человеку. Этот пациент остается единственным случаем H5N1 у человека в Луизиане", – говорится в заявлении департамента.

В то же время специалисты сообщили, что люди, работающие с домашней птицей и коровами или имеющие с ними контакт в рекреационных целях, подвергаются более высокому риску. Поэтому лучший способ защитить себя от H5N1 – избегать источников заражения. Это означает избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, инфицированными или предположительно инфицированными вирусами птичьего гриппа.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что симптомы гриппа H5N1 могут включать лихорадку и недомогание, кашель, боль в горле и мышечные боли. Другие ранние симптомы могут включать конъюнктивит и другие нереспираторные симптомы. Инфекция может быстро прогрессировать до тяжелого респираторного заболевания и неврологических изменений (изменение психического состояния или судороги).

Кроме того, вирус H5N1 также был обнаружен в образцах, взятых у людей без симптомов, которые контактировали с инфицированными животными или их средой обитания.

На сегодняшний день некоторые страны разработали и лицензировали вакцины, которые можно использовать для вирусов птичьего гриппа, включая H5N1. В настоящее время случаи заражения людей вирусом H5N1 ограничены, и ВОЗ вакцины не рекомендует.

В то же время ВОЗ имеет соглашения с 15 производителями вакцин в рамках реализации PIP Framework , чтобы получить доступ примерно к 10% реального времени производства будущих вакцин в случае пандемии птичьего гриппа. Они будут распределены по странам на основе риска и потребности в области общественного здравоохранения. При этом существующие вакцины против сезонного гриппа не защищают человека от заражения вирусами гриппа А, включая вирусы H5N1.

Напомним, в Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине будут бесплатными только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты будут платить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, станут платными, а больницы сами будут устанавливать их стоимость.

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