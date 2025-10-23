В Украине появятся три инновационных препарата для лечения рака: кто их сможет получить

Правительство Украины расширило перечень лекарственных средств, которые закупают по договорам управляемого доступа. Этот список пополнили три новых лекарственные средства против онкологических заболеваний.

Это Палбоциклиб, Инотузумаб озогамицин и Гемтузумаб озогамицин – для пациентов препараты будут бесплатными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Это стало возможным благодаря успешным договоренностям с производителями препаратов. Соответствующие закупки по механизму ДУД уже осуществили ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ): договор с производителем указанных препаратов подписали сроком на 3 года, а их первые поставки ожидаются уже в конце этого года", – отметили там.

Что известно об этих препаратах для лечения рака

Палбоциклиб – препарат для лечения женщин с распространенным гормон-рецептор-положительным, HER2-отрицательным раком молочной железы. В сочетании с гормональной терапией препарат помогает дольше контролировать течение болезни, замедляет ее прогрессирование и улучшает качество жизни пациенток.

Инотузумаб озогамицин – для пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Благодаря этому препарату в несколько раз больше людей достигают ремиссии и получают шанс дождаться трансплантации.

Гемтузумаб озогамицин – для больных острым миелоидным лейкозом. В сочетании со стандартной химиотерапией повышает эффективность лечения и выживаемость пациентов.

В Минздраве напомнили, что договоры управляемого доступа (ДУД) – это механизм, который позволяет закупать инновационные препараты по справедливым ценам, приемлемым для государственного бюджета. Благодаря конфиденциальным договоренностям с производителями государство может обеспечить пациентов самыми современными методами лечения гораздо быстрее. Во многих случаях удается снизить цену препарата в несколько раз.

Ранее по механизму ДУД уже были заключены договоры по вакцине против вируса папилломы человека (вакцинация начнется с 1 января 2026 года) и препарату атезолизумаб для лечения рака легких. Сейчас в Украине по договорам управляемого доступа закупаются 17 препаратов.

