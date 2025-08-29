В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19: какие штаммы обнаружили

По данным Центра общественного здоровья Украины, в течение 34-й недели 2025 года, с 18 по 24 августа, во всех областях, кроме Луганской и Запорожской, зарегистрировано 7265 случаев COVID-19. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущей недели, когда насчитали 3540 инфицированных. Также в течение этого периода зафиксировано 8 смертей среди больных SARS-CoV-2.

В ответе OBOZ.UA в Центре общественного здоровья отметили, что мониторинг проводится на основе данных учреждений здравоохранения по всей стране. В ведомстве отметили, что нынешний всплеск не достигает уровня прошлого года: с 28 июля по 24 августа 2025-го зарегистрировали 12 689 случаев, что в 2,6 раза меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было 33 593 случая.

Врачи объясняют, что циркуляция вируса происходит преимущественно через уже известные штаммы, но к этому добавляются и новые субварианты. В Украине уже обнаружили три случая заболевания NB.1.8.1 "Нимбус" и 125 случаев на XFG "Стратус".

По словам специалистов, пока что эти варианты не отличаются особой агрессивностью, однако имеют свойство быстро распространяться. Температурные показатели у пациентов остаются типичными для COVID-19 — от 37,5 до 39 градусов, большинство случаев протекают в легкой или средней форме.

Симптомы штамма Stratus

Проявления подвидов Омикрона, в том числе Stratus, похожи на респираторные инфекции, но Stratus имеет особенность – высокую заразность. Новые подвиды лучше уклоняются от антител у вакцинированных и переболевших, поэтому распространяются быстрее.

Одним из характерных признаков Stratus является охриплость голоса. Это связано с тем, что вирус опускается ниже и поражает гортань, отекают голосовые связки – у классического коронавируса такого не было.

Как лечить?

Лечение нового штамма Stratus симптоматическое. Специфических средств нет, однако для групп риска предусмотрены противовирусные препараты:

Взрослые: молнупиравир, паксловид;

молнупиравир, паксловид; Дети: ремдесивир (используется только в тяжелых случаях в стационаре для профилактики тяжелых форм).

"Конечно же, для групп риска есть протокол, содержащий противовирусные препараты. Для взрослых есть свои средства вроде молнупиравира и паксловида, для детей остается только ремдесивир. Но ремдесивир применяется только в тяжелых случаях и в условиях стационара, в основном для групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания", – объяснил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

Первый за год летальный случай

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в августе на Львовщине, к сожалению, произошел первый за последние годы летальный случай от коронавируса. Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Возможно, что причиной смерти пациента стал новый штамм COVID-19 – так называемый Stratus.

Тогда глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко уточнила, что умерший "имел целый ряд, целый букет заболеваний".

"Что касается других пациентов – течение болезни у них проходит в большинстве не трудно, но есть люди, которые имеют сопутствующие различные патологии, диагнозы, то у них возникают проблемы", – рассказала Наталья Иванченко-Тимко, и добавила, что информацию о распространении нового штамма Stratus на Львовщине ожидают от киевской лаборатории.

