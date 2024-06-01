Вдохновенная тренировка для ног от Скалы: мотивация для начинающих фитнеса

Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу Скала, превратился в эмблему целеустремленности и фитнеса. Недавно он поделился со своими 305 миллионами подписчиков в Instagram собственными тренировками для ног, которые помогли ему достичь крепкого телосложения. Eatthis рассказал подробности упражнений для ног Дуэйна Джонсона, а также о том, как он тренируется, чтобы добиться своей цели.

Скала поделился сообщением о своей удивительной тренировке в спортзале, которая получила более 4 миллиона предпочтений. Первое фото, на котором он демонстрирует свои ноги идеальной формы и размера, вызвало восхищение у поклонников.

А сопроводительные подписи отражают позитив, устойчивость и образ мышления, свидетельствующий: "Абсолютно жесткая тренировка ног сегодня, но я всегда благодарен, что прилагаю усилия и делаю все возможное, чтобы поднять свою личную планку".

Несмотря на многочисленные травмы, такие как разрыв пяти ахиллеса, много операций на колене, реконструкция плеча, разрыв брюшной стенки, разрыв квадрицепса и другие, Скала все еще остается стойким. Он отмечает, что его гири не очень тяжелые, особенно если учесть, что уровень силы других людей превосходит его из-за его прошлых травм.

Что отличает Скалу от других, так это то, что он тренируется не только упорнее, но и умнее. С течением времени он понял, что более интенсивные тренировки сочетаются с более рациональными.

Подход, ориентированный на вес, здесь больше не работает – Скала смещает акцент на улучшение качества повторений, а также на связь между умом и мышцами. Для Джонсона качество всегда превалирует над количеством.

Более того, Скала отдает должное своим достижениям и никогда не перестает подталкивать себя Дэйву Рэнцу, который является его тренером. Ренци сыграл важную роль в здоровье и физической форме Джонсона, когда он увидел общую картину. Подписчики Джонсона, включая его тренеров, с восторгом поддержали звезду.

Тренировка ног Джонсона состоит из "гигантских сетов" (GIANT SETS), придающих интенсивности. Это подходы один за другим без перерыва, состоящие из 4 или 5 упражнений.

Эти сети жесткие и эффективные благодаря медленным, контролируемым повторам с постепенным увеличением веса с каждым подходом. Кроме того, эти упражнения выполняются под разными углами, с использованием одинарных и двойных повторений, а также вариаций положений стоп и стоек.

В завершение этой изнурительной тренировки Скала добавляет цепные выпады, предусматривающие отягощение 54 кг до полного истощения. После этого следует суперсет с румынскими подъемами штанги. Он выполняет состояние тяги контролируемо и медленно, делая паузу на 1 секунду внизу.

Суть тренировки ног Скалы заключается не в конкретных упражнениях или весе, а в постоянном совершенствовании, разумных методах тренировки и непреклонном стремлении поднять личную планку. Пусть мотивация и неустанное стремление к совершенству Скалы вдохновляет вас на достижение собственных фитнес-целей. Помните, что самые трудолюбивые работники в зале выиграют гонку и самые умные – путешествие.

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