Вино без головной боли: 5 секретов, которые действительно работают

Наслаждаться бокалом вина после напряженного дня – настоящее удовольствие, но иногда оно заканчивается головной болью. Для многих людей даже небольшое количество вина может вызвать неприятные ощущения на следующее утро.

К счастью, существуют простые и эффективные способы уменьшить риск головной боли после употребления вина. Издание eatthis.com опубликовало пять проверенных лайфхаков, которые помогут вам наслаждаться вином без боли и дискомфорта.

1. Пейте воду между бокалами

Алкоголь действует как мочегонное средство, поэтому во время его употребления организм быстро теряет жидкость, что приводит к обезвоживанию и частым походам в туалет. Чтобы избежать этого, выпивайте стакан воды между каждым бокалом вина. Это поможет сохранить водный баланс, уменьшит риск головной боли и похмелья, а ваш организм будет оставаться увлажненным.

2. Избавьтесь от сульфитов и танинов с помощью капель

Многие люди испытывают непереносимость вина или страдают от головной боли, связанной с его употреблением. Часто это вызвано сульфитами и танинами в вине.

Сульфиты (диоксид серы) используются для сохранения вина и предотвращения его окисления, а танины делают красное вино сухим. Если вы испытываете головную боль из-за этих компонентов, есть специальные продукты, которые помогают их удалить. Например, DROP IT – это несколько капель, которые устраняют сульфиты и танины, не ухудшая вкус напитка и предотвращая головную боль.

3. Процедите вино

Кроме капель, существуют фильтры и декантеры, которые помогают удалить сульфиты из вина. Например, продукты Üllo одновременно процеживают и сохраняют вино, помогая наслаждаться напитком без неприятных последствий.

4. Выбирайте вино с низким содержанием тирамина

Тирамин – аминокислота, которая может провоцировать мигрень, особенно у чувствительных людей. Он содержится в выдержанных и ферментированных продуктах: сырах, вяленом мясе и некоторых винах. Красные вина обычно имеют больше тирамина, чем белые.

Это не означает, что нужно отказываться от всех красных вин. Лучше всего отслеживать, какие напитки вызывают у вас головную боль, и обращать внимание на закономерности – тип вина или регион его производства.

5. Контролируйте количество выпитого

Возможно, ваша головная боль – это легкое похмелье. Поскольку вино мочегонное, недостаток воды во время его употребления может вызвать неприятные ощущения.

Умеренное употребление алкоголя – это один напиток в день для женщины и два напитка для мужчины. Определите для себя предел и следите за своим потреблением.

