Вишня: чем она полезна и почему ее следует употреблять

Эти яркие фрукты, доступные в разных цветах, включая красный и желтый, предлагают гораздо больше, чем просто выразительный вкус.

От антиоксидантов к противовоспалительным свойствам вишня содержит множество важных соединений, которые могут улучшить ваше общее самочувствие. News Bytes рассказал о некоторых из ключевых преимуществ, которые вы можете получить от употребления плодов.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства

Вишня богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Пигменты, отвечающие за красивый цвет, указывают на большое количество этих полезных веществ. Регулярное употребление вишни может помочь снизить воспаления, связанные с хроническими заболеваниями, тем самым способствуя оздоровлению организма.

Поддержка здоровья сердца

Включение вишни в свой рацион может оказаться полезным для здоровья сердца. Фрукты богаты калием, который необходим для поддержания регулярного сердцебиения и артериального давления. Наличие в вишне мощных полифенольных антиоксидантов, таких как антоцианы, флавонолы и катехины, могут также защитить ваше сердце.

Улучшение цикла сна

Если у вас проблемы со сном, вишня, особенно черешня, может помочь это решить. Она содержит высокую концентрацию мелатонина, ключевого фитохимического вещества, помогающего регулировать его циклы. Исследования показали, что употребление 8 унций (230 г) вишневого сока утром и вечером может увеличить время сна в среднем на час и 24 минуты, что делает вишню естественным снотворным средством.

Улучшение спортивных результатов и восстановление мышц

Для спортсменов и любителей фитнеса вишня, особенно сок, потенциально может улучшить производительность и помочь в восстановлении после тренировок. Установлено, что противовоспалительные и антиоксидантные соединения, присутствующие во фрукте, уменьшают боли в мышцах. Одно исследование выявило, что употребление терпкого вишневого сока в течение семи дней до и во время напряженных беговых соревнований эффективно минимизировало боли в мышцах после забега.

Облегчение симптомов подагры

Людям, страдающим подагрой, тип артрита, вызванный чрезмерным накоплением мочевой кислоты, вишня будет особенно полезна. Благодаря своему противовоспалительному действию она может помочь снизить симптомы, связанные с этим заболеванием, включая отек суставов, воспаление и боль.

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