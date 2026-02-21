Витамин D: когда польза превращается в риск

Витамин D часто называют одним из ключевых нутриентов для поддержания здоровья, особенно в осенне-зимний период. Его роль в укреплении иммунитета и поддержке костной системы активно обсуждают как врачи, так и пациенты.

Однако вокруг добавок с этим витамином существует немало мифов и преувеличений. Важно понимать, что чрезмерное потребление может иметь опасные последствия для организма, пишет eatthis.com.

Специалисты рекомендуют взрослым мужчинам и женщинам ежедневно получать 15 мкг (600 МЕ) витамина D. Для людей старше 70 лет суточная норма составляет 20 мкг (800 МЕ). В случае подтвержденного дефицита врач может назначить более высокие дозы, однако самостоятельно увеличивать количество добавки опасно.

"Прежде чем начать режим приема добавок, важно проконсультироваться с врачом и убедиться, что ваш уровень витамина D постоянно контролируется, чтобы оценить любые изменения, которые могут понадобиться после начала приема витамина", – отмечает Али Вебстер, доктор философии и диетолог.

Чрезмерное потребление этого жирорастворимого витамина может привести к токсическим эффектам, ведь он накапливается в организме. Ниже приведены самые распространенные возможные последствия передозировки.

Тошнота и рвота

Витамин D усиливает всасывание кальция в кровь. Когда уровень кальция повышается чрезмерно, это может вызвать тошноту, а иногда и рвоту. Если во время приема добавок появляется постоянная тошнота, это может сигнализировать о превышении безопасной дозы.

Обезвоживание

Передозировка также способна вызвать дегидратацию. Признаками могут быть повышение температуры тела, снижение артериального давления, мышечные спазмы и запор. Если такие симптомы возникают на фоне приема витамина D, стоит обратиться к врачу и пересмотреть дозировку.

Слабость и потеря аппетита

Избыток витамина может вызвать общую слабость, быструю усталость и снижение аппетита. Обезвоживание и рвота только усиливают это ощущение истощения.

Камни в почках

Из-за повышенного усвоения кальция его концентрация в крови может стать чрезмерной. Это создает риск образования камней в почках – одного из самых серьезных осложнений длительной передозировки.

Нарушение сердечного ритма

В крайних случаях, по словам Вебстер, возможны сбои в работе сердца. При этом для развития таких осложнений обычно требуется значительно превышать рекомендуемые дозы, чаще всего – именно в форме добавок.

"Важно отметить, что чрезмерное потребление витамина D является преимущественно результатом злоупотребления пищевыми добавками. Считается, что получить много витамина D от солнечного света невозможно, и поскольку витамин D содержится в относительно небольшом количестве продуктов, потребление его токсичного количества очень маловероятно", – говорит она.

Итак, хотя витамин D имеет немало полезных свойств, бесконтрольный прием высоких доз может обернуться проблемами со здоровьем. Оптимальная стратегия – проверять уровень витамина в крови и принимать добавки только по рекомендации врача.

