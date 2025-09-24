Витамин D против меланомы: может ли добавка спасти кожу

Новое исследование привлекло внимание ученых, показав возможную связь между витамином D и сниженным риском рака кожи. Меланома, которая является самой опасной формой этого заболевания, остается серьезной угрозой для миллионов людей в мире.

Хотя классическими методами профилактики считаются защита от солнца и регулярный осмотр кожи, ученые предполагают, что пищевые добавки могут тоже играть роль. Однако медицинские эксперты отмечают: делать окончательные выводы рано, ведь нужны более масштабные и контролируемые исследования, пишет eatthis.com.

Что показали результаты?

В журнале Melanoma Research было опубликовано исследование с участием 498 человек в возрасте от 21 до 79 лет (245 женщин и 253 мужчины). Среди них 96 участников имели подавленную иммунную систему, а все без исключения принадлежали к группе риска развития рака кожи.

Добровольцев поделили на три категории в соответствии с частотой употребления добавок витамина D:

99 человек никогда не принимали эти препараты;

126 делали это изредка;

177 сообщили, что принимают их постоянно.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял добавки время от времени, вероятность появления меланомы была на 46% ниже, а среди регулярных потребителей этот показатель возрастал до 55%. Похожие тенденции наблюдались и в отношении других типов рака кожи.

Мнение ученых

Несмотря на оптимистичные цифры, старший автор исследования, доктор медицинских наук и философии Илкка Т. Харвима из Университета Восточной Финляндии, отметил: "Хотя мы учли определенные изменения, нельзя исключать влияние других, еще не определенных факторов. Поэтому текущие данные не доказывают причинно-следственную связь между уровнем витамина D и меланомой".

Похожего мнения придерживается и доктор Слейд Страттон, профессор дерматологии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Он предостерегает: "Это ретроспективное, неконтролируемое исследование, и делать окончательные выводы рано. Мы лишь видим, что у финнов, которые регулярно принимали витамин D, зафиксировано меньше случаев меланомы. Но почему именно – пока неизвестно".

Он добавляет, что результаты могут быть обусловлены и другими факторами: "Возможно, те, кто принимает добавки, также меньше находятся на солнце. В таком случае сам витамин D может вообще не играть ключевой роли".

По словам Страттона, доказательства профилактического действия витамина D остаются противоречивыми: "Лабораторные исследования показывают, что витамин D3 может защищать клетки кожи от ультрафиолетового повреждения, но точный механизм еще не выяснен".

Он также подчеркивает важность будущего долговременного исследования: "Мы сможем получить гораздо больше ответов относительно того, может ли витамин D реально сдерживать прогрессирование меланомы. Это будет очень интересно".

Что советуют эксперты по питанию?

Диетолог Джона Бурдеос призывает потребителей быть внимательными при выборе добавок: "Индустрия пищевых добавок не контролируется настолько строго, как лекарственные средства или продукты питания. Поэтому перед покупкой стоит проверить производителя и бренд".

Кроме того, Бурдеос советует обязательно советоваться с врачом: "Некоторые лекарства могут взаимодействовать с витамином D, поэтому консультация с медиком всегда будет правильной. А еще избегайте добавок со слишком громкими обещаниями и строго придерживайтесь инструкций на упаковке".

